好深情变骗人感情XD 银赫出演Postmen MV哭得让人揪心，结局超闹只能佩服：不愧是Super Junior

Postmen自2月14日就开始释出新歌〈再见新村〉（Goodbye Sinchon）预告片，MV找来Super Junior神童与银赫友情操刀，神童执导，银赫担任男主角。

Postmen为申智厚与成泰组成的双人合唱组合，2010年出道，2013年以〈不能去新村〉一炮而红，而〈再见新村〉的诞生就是为了纪念〈不能去新村〉发行10周年，而这也是Postmen睽违6年回归。

〈再见新村〉延续〈不能去新村〉的概念，一样在想念那个已经别离的人。照著歌词叙述，MV里银赫为了见老朋友久违来到新村，但见人事已非而回忆涌上心头，他思念、懊悔、哭泣……



殊不知这一切竟是……一场密室逃脱！银赫成功走出密室，老板神童笑嘻嘻报上他的成绩迎接他，银赫也笑开怀彷佛一切伤心未曾发生……原来蒙眼是游戏开端的意思，原来四散的纸条不是情书是提示，原来银赫的各种情绪是在烦恼怎么解不开谜底……



虽然MV看到最后有种「骗局」之感，但仍有不少粉丝觉得银赫的哭戏演得很好，称赞是名品演技，而且被Postmen的歌声深深打动。然而，也有网友喜欢神童设计的结局，解读成「打开了另一扇门总会迎向幸福」，是支传达正能量的MV。而小编不得不说：「不愧是Super Junior啊！超会玩，真的是K-POP界不可多得的神奇团体。」（又想起了2021年‎Elsa厉旭和银赫、神童演绎的三角恋MV）

▼〈再见新村〉MV（YouTube频道1theK与Postmen官方频道均有放上）



补充说明，Postmen申智厚和Super Junior银赫、厉旭都当过军中同袍，在军中结识后成为好友，申智厚自然而然也和Super Junior其它成员有了交情。也就是如此深厚的交情，让申智厚很放心把MV交给SuJu啊，银赫都有自知之明会破坏Postmen形象了XDD。



▼厉旭虽然没有出演MV，但分享了：「贤浩（申智厚本名）Fighting！还有男主角很厉害」



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻