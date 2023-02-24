HYBE堅稱對李秀滿「植樹」事業一無所知，卻被爆承諾投資100億！SM狠狙：「同夥or被騙」CJ ENM最終退場

據韓媒報道，HYBE與李秀滿的合約內容之一是：HYBE在交易完成後10年間資助李秀滿100億韓元用於ESG事業。 而此前HYBE一直表示不知ESG具體內容，立即遭SM狙擊輕信李秀滿、背叛股東。

「植樹」活動是李秀滿積極推進的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）事業內容之一環，標榜主旨為K-Pop粉絲植樹拯救環境。 但本月16日，SM理事李成秀卻爆料稱李秀滿的ESG事業實際上是和他的海外房地產事業掛鉤，包含建設大麻合法化賭場等等，還透露李秀滿強求在aespa新歌中也加入「植樹」相關歌詞，遭到SM內部一致反對。

對此，HYBE回應稱雖然確實決定一起推動ESG事業，但實際上對具體內容並不了解，需要對具體項目進行共同商議後才決定是否參與。 按照HYBE的說法，HYBE並不清楚ESG是什麼就決定投入100億，難免令人對HYBE理事會產生質疑。



隨後，SM娛樂公司對該事件發佈立場、猛烈狙擊HYBE高層，稱HYBE「如果知道『植樹』的真面目就是同夥、如果不知道就是被騙」，並指出問題本質在於HYBE理事會資助李秀滿與公司無關的個人事業，無異於將股東資金塞入李秀滿個人口袋，也就是蓄意背叛股東利益。

此外，去年11月開始有消息稱CJ ENM也在考慮收購SM股份，今日CJ ENM正式宣佈經過討論後最終放棄收購。

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