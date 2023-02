成員的私服出穿搭都很好看呢~

昨天(22日)下午,IVE經金浦機場前往日本大阪舉行首個亞洲巡迴Fan Concert《The Prom Queens》。

成員Gaeul



成員安兪真



成員Rei



成員張員瑛



成員Liz



成員Leeseo



希望她們這2天的演出順利!



IVE THE FIRST FAN CONCERT

<The Prom Queens>

ASIA TOUR LIST#IVE #아이브#ThePromQueens#IVE_AsiaTour pic.twitter.com/ZT1Qv86FXJ