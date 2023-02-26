听出来了吗？《模范计程车2》旁白声音是女神李英爱，温柔且有力量

热播韩剧《模范计程车2》里，大家会听到熟悉的女神声音。

《模范计程车2》延续了第一季的收视热潮，第二季於2月17日正式开播，李帝勋饰演的男主角金道奇继续带领众人行侠士之义，惩治法律无法制裁的恶人。 第二季中，剧组特别邀请了这位女神加盟，她就是李英爱。



当然女神已经很久不拍戏了，这次主要是为《模范计程车2》贡献了自己的声音，为「彩虹运输」团队担任旁白，受害人找到「彩虹运输」团队想要复仇时，告诉对方注意事项的声音就出自李英爱。



其实第一季里就出现了李英爱的声音，温柔且有力量，有给人安心的沉重感，听完她说的复仇注意事项立刻就觉得可以信任、依赖「彩虹运输」。

虽然李英爱的声音很有辨识度，但媒体没报导之前还是有观众没有听出来，得知真相的观众表示：「我以为是专业的配音演员」、「声音非常有力量，很柔和」、「一直觉得声音很好听，没想到是李英爱啊」、「我当时就觉得是金子小姐的声音（李英爱主演的电影《亲切的金子》里的角色名）」等。

《模范计程车2》已於上周正式开播，首播收视率就突破了10%，达到了12.1%，第2集收视率虽有所回落，但依旧保持在了10.3%，剧情将如何继续发展，让我们拭目以待。

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