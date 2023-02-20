韓國大勢女團IVE化身校園舞后6月24日來台會粉絲

韓國STARSHIP娛樂於2021年12月推出新人女團IVE，出道至今，深獲全球粉絲喜愛，每次攜專輯回歸皆席捲韓國樂壇，〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉等3首主打共拿下37次音樂節目一位冠軍，去年亦斬獲6座新人獎，還在2022MMA拿下了TOP10、最佳女團、年度歌曲大賞，2022 MAMA Awards獲得最佳女子團體舞蹈、年度歌曲大賞。2022Asia Artist Awards榮獲年度歌曲大賞、Hot Trend獎等獎項，跨年還受邀登上日本紅白大賞舞台。可說是近來聲勢、實力、美貌最具代表性的女子新人偶像團體。

心繫全球DIVE（粉絲名）的IVE亦將於2023年上半啟動第一次粉絲演唱會《The Prom Queens》巡迴，台北站預訂6月24日週六在新北市工商展覽中心，帶來好聽好看的視覺饗宴、好玩的舞台環節，及甜蜜的粉絲福利，與DIVE們共渡美好的週末。售票詳情及粉絲福利詳情將陸續公告於主辦粉絲專頁，敬請多多關注！



活動訊息：

1. 活動名稱：IVE THE FIRST FAN CONCERT《The Prom Queens》in Taipei

2. 活動時間：2023年6月24日（六）18:00

3. 活動地點：新北市工商展覽中心（新北市五股區五權路1號）

4. 售票詳情及福利：將陸續公告

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