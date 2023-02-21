Stray Kid到澳洲開唱成員Felix玩大了！只是表演而已vs可見人品很一般

Stray Kids成員Felix的舉止引爆爭議，他到底做了什麼？

2月17日、18日，Stray Kids在澳洲墨爾本舉行了演唱會，吸引不少海外粉絲前往。表演途中Stray Kids十分賣力，勁歌熱舞活力四射，尤其是刀群舞非常吸睛，完全炒熱了現場氣氛。 Felix還突然大秀腹肌，瘋狂散發頹廢美和男性荷爾蒙。



所有的表演都很完美，只是Felix一個舉止令部份粉絲感到不適。 Felix在聽到「Stage Fire」之後立即展示了吸煙的動作，模仿吸煙者在街上吸煙之後將煙頭隨手扔在地上，並用腳碾幾下來踩滅餘火。 這個動作在演唱會上、演唱會之後都引發了不小的爭議。



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大部份粉絲維護Felix，稱：「只是表演而已，大家笑一笑就過去了」、「聽到fire之後開了個玩笑而已」等。 但一部份網友則表示：「這個動作太熟練了，平時沒少做吧」、「能夠看出他人品」、「再怎麼說也不會有人想到這個表演吧，太荒唐了」等。

Felix出生於澳大利亞，是澳籍韓裔歌手，6年前孤身一人來到韓國在JYP娛樂當練習生，此番前往澳洲開唱，也是衣錦還鄉，回到家鄉演出，開唱前夕他就曾表示過「這是命運一樣的安排」，顯得非常激動。

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