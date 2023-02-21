Stray Kid到澳洲开唱成员Felix玩大了！只是表演而已vs可见人品很一般

Stray Kids成员Felix的举止引爆争议，他到底做了什么？

2月17日、18日，Stray Kids在澳洲墨尔本举行了演唱会，吸引不少海外粉丝前往。表演途中Stray Kids十分卖力，劲歌热舞活力四射，尤其是刀群舞非常吸睛，完全炒热了现场气氛。 Felix还突然大秀腹肌，疯狂散发颓废美和男性荷尔蒙。



所有的表演都很完美，只是Felix一个举止令部份粉丝感到不适。 Felix在听到「Stage Fire」之后立即展示了吸烟的动作，模仿吸烟者在街上吸烟之后将烟头随手扔在地上，并用脚碾几下来踩灭余火。 这个动作在演唱会上、演唱会之后都引发了不小的争议。



via GIPHY

大部份粉丝维护Felix，称：「只是表演而已，大家笑一笑就过去了」、「听到fire之后开了个玩笑而已」等。 但一部份网友则表示：「这个动作太熟练了，平时没少做吧」、「能够看出他人品」、「再怎么说也不会有人想到这个表演吧，太荒唐了」等。

Felix出生於澳大利亚，是澳籍韩裔歌手，6年前孤身一人来到韩国在JYP娱乐当练习生，此番前往澳洲开唱，也是衣锦还乡，回到家乡演出，开唱前夕他就曾表示过「这是命运一样的安排」，显得非常激动。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻