人氣漫改劇《放學後戰爭活動》預告公開：你們不是學生，而是軍人！放下高考，拿起槍枝對抗不明生物吧

上一次學生要對抗殭屍，手無寸鐵，這次軍人進入校園訓練學生，拿起武器一起對抗不明生物，好想看啊～！！！

這部沒有 TOP 演員加持，選角了超多新生代演員的 TVING 人氣漫改劇《放學後戰爭活動》，終於公開了最新預告和官方海報，也即將在三月份與觀眾們見面。

《放學後戰爭活動》改編自同名人氣網漫，講述某日天空出現不明生命體，國家讓青少年們開始接受軍事訓練，拿起武器對抗外敵的軍事科幻劇。



▼預告，面臨高考只剩下50天的倒數時間，3年2班的主人公們被迫放下筆、拿起槍，接受一系列的軍事訓練，這一場與不明生命體的戰鬥也能獲得入學考試加分的機會，學生們只能選擇奮力一搏了。



申譞洙飾演軍隊小隊長「李俊浩」，接下了訓練學生們戰鬥的任務：「你們不再只是學生」、「你們是軍人！現在開始是戰爭了。」而林世美則飾演3年2班的導師「朴恩英」。



3年2班的學生們則是本劇的核心人物，有電影《魔女2》的金基海、參加過《偶像學校》和《MIXNINE》等選秀節目從偶像歌手轉戰演員的崔玟熙、《弱美男英雄 class1》的金秀謙和李妍、《王后傘下》飾演成枏大君的文相敏、女團CLC成員權恩彬、禹敏圭等新生代演員們，引發大眾的好奇心。



《放學後戰爭活動》將在3月份上線，預計播出10集。



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