人气漫改剧《放学后战争活动》预告公开：你们不是学生，而是军人！放下高考，拿起枪枝对抗不明生物吧

上一次学生要对抗僵尸，手无寸铁，这次军人进入校园训练学生，拿起武器一起对抗不明生物，好想看啊～！！！

这部没有 TOP 演员加持，选角了超多新生代演员的 TVING 人气漫改剧《放学后战争活动》，终於公开了最新预告和官方海报，也即将在三月份与观众们见面。

《放学后战争活动》改编自同名人气网漫，讲述某日天空出现不明生命体，国家让青少年们开始接受军事训练，拿起武器对抗外敌的军事科幻剧。



▼预告，面临高考只剩下50天的倒数时间，3年2班的主人公们被迫放下笔、拿起枪，接受一系列的军事训练，这一场与不明生命体的战斗也能获得入学考试加分的机会，学生们只能选择奋力一搏了。



申譞洙饰演军队小队长「李俊浩」，接下了训练学生们战斗的任务：「你们不再只是学生」、「你们是军人！现在开始是战争了。」而林世美则饰演3年2班的导师「朴恩英」。



3年2班的学生们则是本剧的核心人物，有电影《魔女2》的金基海、参加过《偶像学校》和《MIXNINE》等选秀节目从偶像歌手转战演员的崔玟熙、《弱美男英雄 class1》的金秀谦和李妍、《王后伞下》饰演成枏大君的文相敏、女团CLC成员权恩彬、禹敏圭等新生代演员们，引发大众的好奇心。



《放学后战争活动》将在3月份上线，预计播出10集。



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