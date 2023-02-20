IU被吐槽「欺骗粉丝」：去年圣诞明明和李钟硕在日本度假，却扮单身寂寞歌手

IU和李钟硕恋情公开后，有自称IU粉丝的网友上网吐露了不满。

日前，韩媒「insight」报导了粉丝不满IU言行的文章，文中援引粉丝「IU欺骗粉丝」的贴文。 去年年底IU公开承认与李钟硕热恋中，2023年1月1日她又再官方粉丝俱乐部中表示「很长的一段时间里他都为我加油，一直夸我'很好，很帅'，是个充满真心，体贴人、值得依靠的可爱的人」，向男友李钟硕示爱。 因为此事，自称是IU粉丝的网友A某吐槽IU欺骗了广大粉丝。

A某成：「去年她圣诞节的时候她上传了一段说和弟弟堆乐高的影片，装作很寂寞的样子。 但实际上圣诞节时她和男友李钟硕一起去了日本旅行，在粉丝面前装作是没有恋人的寂寞的歌手，这难道不是欺骗吗？」



去年圣诞节之际，IU确实通过个人YouTube公开了一则「Christmas Vlog 绝望篇 Teaser」的影片，影片里她和弟弟一起堆乐高，并解释有很多粉丝想看她独处时会做什么的vlog，所以才拍摄了这段影片。 虽然影片上传的时间是圣诞节，题目也是圣诞节vlog，且道具等都和圣诞节有关系，但这段影片拍摄的真实时间并未公开，确实会引起部份粉丝的误会。 按照网友A某的主张，这篇vlog有可能提前录制好，安排在圣诞节当天公开，IU本人其实和李钟硕去了日本名古屋旅游，并且韩国D社也在去年12月31日报导了李钟硕和IU前往日本名古屋旅游，并下榻顶级渡假村的事。



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