帥氣吃貨男團VERIVERY訪台吃不停！舞台上爭相展現性感更向粉絲們甜喊「今天是在一起第一天」〜

韓國男團VERIVERY今天在台北三創Clapper Studio開唱，整場16首歌竟唱超過2小時，六位成員在台上與現場粉絲玩瘋，挑戰一日兩場的他們還在第一場就開玩笑說：「這樣下去可能晚上就沒法準時開唱了」，還透露「在後台沒事就是一直吃。」果然年輕就是本錢。

2019年來過台灣的VERIVERY，感性地說自己在不知不覺中竟然迎來了出道第五年，週五抵台後逛了燈會也路過台北101，也特別在台上提到感謝粉絲們為他們準備美味的鼎泰豐美食，還說如果能去夜市逛逛的話一定要嘗試臭豆腐，也請粉絲們多多推薦必吃美食。成員們非常活潑，提到昨日在外用餐時餐廳播放的是前輩太陽與BTS Jimin合作的歌曲，他們也在舞台上直接跳了一段，更說希望有一天他們的歌曲也能在台灣餐廳被播放。



在舞台上成員們還討論自己怎麼表現出性感，還各自SOLO性感舞步引發台下尖叫聲不斷，更準備土味情話「世界上你最漂亮」，說著說著還唱起了人氣最高的台劇《想見你》的主題曲「想見你想見你想見你」，延浩也秀出昨晚簽售會時學到的「我有一個超能力，超愛你」，嘴甜程度讓現場粉絲尖叫連連。還說「一定要記得，今天是我們在一起的第一天」希望與粉絲們永遠像熱戀。



憶起自己出道1415天的當天，VERIVERY也迎來了第一個《Show Champion》一位，活動結束後也進行了直播與粉絲們互動，今日成員們還互相取笑當時淚謝粉絲哭得多慘，不過因為粉絲們的稱讚與鼓勵，給了他們很大的力量，也希望能回報更多精采表演給粉絲們。VERIVERY的親切程度完全超乎想像，他們更希望個團體能夠長久成為大家的互相的依靠和朋友，強調「就像是人生中的燈塔一樣的存在」



他們帶來了包括暢銷曲「G.B.T.B.」、「TRIGGER」、「Tap Tap」以及安可在內共演唱16首作品，同時也有準備小分隊的舞台，延浩與啟賢更驚喜翻唱蕭敬騰、林俊傑的「Hello」，中文咬字清晰加上兩人的靈魂合唱，讓現場粉絲們聽得相當陶醉。演出後VERIVERY也與全場粉絲擊掌說再見，他們也期待能很快再有下次與大家見面。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞