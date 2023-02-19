「以寬容之心支持我，我會一如既往感恩」李昇基發布多國語言文字獻粉絲，仍舊不被支持

李昇基自從2021年承認和演員李多寅交往後，在韓國的聲譽大跌，因為李多寅的繼父曾涉入經濟犯罪，給人觀感不佳。

本月7日，李昇基正式宣布和李多寅步入禮堂，韓國民眾對於李昇基更加失望了，因為這期間他對經紀公司Hook娛樂展開告訴，Hook娛樂壓榨他近20年，有網友酸李昇基「自己被騙，卻還要和詐欺犯的女兒結婚」。

即使結婚心意已決，有了新作品《PEAK TIME》擔任主持人，大家對於他的話題還是圍繞著「為何要和李多寅在一起」。

昨（18）日下午，李昇基以全新形象照為背景，發布了一串文字獻給粉絲Airen，韓文版翻譯如下：

「尊敬、親愛的Airen，因為我是不善於表達的人，所以沒能即時向大家傳達真心。我想對無時無刻都對我抱持著信任的粉絲們表達深深的敬意和愛意，有大家的愛，我才能走到今天。為了不辜負你們的愛，我會更加努力，現在由我來守護粉絲們。請大家以寬容之心看待，一直很感謝你們。變得幸福吧Airen！」



英文、中文與日文：



見李昇基的限時動態，海外有不少Airen轉發給予支持，但同時也有很多韓國網友回頭在李昇基先前的IG毫不相關的發文底下留言，抨擊準丈母娘甄美里稱自己是受害者太扯、還帶律師要告粉絲造謠。



事情傳到‎韓國論壇Theqoo更是爆炸，Theqoo再因李昇基掀起議論，網友紛紛留言：「粉絲團都鬧翻了，自己卻平和說著話」「從什麼時候開始聽粉絲話了……」「看來還是很在意粉絲團啊」「現在才來守護粉絲……」「粉絲們也不是傻瓜，只想哄粉絲，反應反而會不好」「不是，就安靜待著就好……」「為什麼要粉絲們感到幸福？應該是自己幸福吧？」

有網友表示早就脫粉很久了，也有網友直指問題點「結婚是你的選擇，但不祝福也是我們的選擇」。

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