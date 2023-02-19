帅气吃货男团VERIVERY访台吃不停！舞台上争相展现性感更向粉丝们甜喊「今天是在一起第一天」〜

韩国男团VERIVERY今天在台北三创Clapper Studio开唱，整场16首歌竟唱超过2小时，六位成员在台上与现场粉丝玩疯，挑战一日两场的他们还在第一场就开玩笑说：「这样下去可能晚上就没法准时开唱了」，还透露「在后台没事就是一直吃。」果然年轻就是本钱。

2019年来过台湾的VERIVERY，感性地说自己在不知不觉中竟然迎来了出道第五年，周五抵台后逛了灯会也路过台北101，也特别在台上提到感谢粉丝们为他们准备美味的鼎泰丰美食，还说如果能去夜市逛逛的话一定要尝试臭豆腐，也请粉丝们多多推荐必吃美食。成员们非常活泼，提到昨日在外用餐时餐厅播放的是前辈太阳与BTS Jimin合作的歌曲，他们也在舞台上直接跳了一段，更说希望有一天他们的歌曲也能在台湾餐厅被播放。



在舞台上成员们还讨论自己怎么表现出性感，还各自SOLO性感舞步引发台下尖叫声不断，更准备土味情话「世界上你最漂亮」，说著说著还唱起了人气最高的台剧《想见你》的主题曲「想见你想见你想见你」，延浩也秀出昨晚签售会时学到的「我有一个超能力，超爱你」，嘴甜程度让现场粉丝尖叫连连。还说「一定要记得，今天是我们在一起的第一天」希望与粉丝们永远像热恋。



忆起自己出道1415天的当天，VERIVERY也迎来了第一个《Show Champion》一位，活动结束后也进行了直播与粉丝们互动，今日成员们还互相取笑当时泪谢粉丝哭得多惨，不过因为粉丝们的称赞与鼓励，给了他们很大的力量，也希望能回报更多精采表演给粉丝们。VERIVERY的亲切程度完全超乎想像，他们更希望个团体能够长久成为大家的互相的依靠和朋友，强调「就像是人生中的灯塔一样的存在」



他们带来了包括畅销曲「G.B.T.B.」、「TRIGGER」、「Tap Tap」以及安可在内共演唱16首作品，同时也有准备小分队的舞台，延浩与启贤更惊喜翻唱萧敬腾、林俊杰的「Hello」，中文咬字清晰加上两人的灵魂合唱，让现场粉丝们听得相当陶醉。演出后VERIVERY也与全场粉丝击掌说再见，他们也期待能很快再有下次与大家见面。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻