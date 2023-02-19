《恋爱大战》男主刘台午引发讨论！10年的无名生活多亏老婆的支持：「我会好好赚钱，你不能失去少年感！」

是金子总会发光！刘台午终於被看到了～

Netflix原创电视剧《恋爱大战》由《谎言的谎言》金正权导演执导，《我的ID是江南美人》崔秀英编剧执笔。描述病态式讨厌输给男人的女人，和病态式怀疑女人的男人，经历战争般的爱情后得到治愈的故事。全10集已於10日公开。不少网友表示：「轻松的爱情小品，意外好看」、「一个晚上就追完全部」、「男、女主角很有CP感」等。

更有不少网友表示：「看完《恋爱大战》马上搜寻男主角是谁…已沦陷！」这位「隐藏版男神」，就是刘台午啦～刘台午出生於1981年，在德国长大，曾在纽约学习演技。2004年开始，他於各国电影演出，但在韩国的认知度不高；2018年，他在俄罗斯电影《夏》担任男主角并於坎城电影节竞赛单元亮相，渐渐被韩国观众认识；2019年，他陆续出演《阿斯达年代记》、《VAGABOND》、《巧克力》、《金钱游戏》、《非常校护档案》、《Dr. Brain》等韩剧担任配角。而今年（2023年），在浪漫喜剧《恋爱大战》中担任男主角的他，声势看涨。

不过，刘台午已经「名草有主」了！（上一位让小编激动的「隐藏版男神」是‎《黑暗荣耀》郑星一‎，他也「死会」很久了…XD）刘台午曾在《全知干预视角》里分享与妻子的故事：刘台午当时在纽约的餐厅打工，凌晨迎来休息时间，有位女人从远远的地方走来，特别可爱的模样映入眼帘，正是自己喜欢的类型。

他觉得自己应该要帅气地靠在墙边（就是想吸引对方注意的意思吧），女人看了自己一眼，两人瞬间对视。而这位女人毫无遮掩、大大方方地看著刘台午，直到走出刘台午的视线之外。刘台午觉得：「什么啊…」之后回到餐厅里工作。一个半小时后，女人走进餐厅。刘台午心想：「这个女人肯定是为我而来！」女人还主动给了刘台午自己的联络方式，电影里「一见钟情」的情节在真实世界上演！而这个女人，之后成为刘台午的妻子，并且一直支持著刘台午的演艺事业。

刘台午的妻子，其实是著名的美籍韩裔摄影师李胜熙（Nikki S. Lee），两人於2008年结婚。Nikki曾出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》也提及与丈夫初相遇的故事：走著夜路的她，看到那个男人站在那里。她心想：「这么帅的男人，像电线杆一样！」（妻子视角特别好笑XD）因为太帅了，Nikki无法不盯著看，而对方也一直看著自己。一般的情况下不是都会回避视线吗？她又想：「这是哪里掉下来的馅饼？帅哥居然和我四目相接！」

后来，Nikki得知刘台午的理想型是小小的、肉肉的女孩子。因为已经有其他约会，Nikki只能先离开。但总是会想起那个男人，所以又回到遇到刘台午的地方（应该就是刘台午靠著墙、耍帅的地方）！但是没看到他…发现旁边有个餐厅，直觉告诉自己：「他在里面！」然后就进去了，果然在里面！之后，他们一起坐著谈天说地…然后就成啦～（露出幸福的笑容）

虽然在纽约会有很多人向刘台午「抛媚眼」，但像Nikki大大方方看著自己、上前搭话的，她还是第一个。刘在锡问：「那么跟他说的第一句话是什么？」Nikki回答：「先确认他是哪国人呀，听到是韩国人我超开心。」

Nikki表示，最爱刘台午的「少年感」。她放下在美国的事业，回到韩国，并觉得自己的丈夫在3年后应该会红起来，台午的脸怎么会红不起来？事与愿违，刘台午经历了10几年的无名生活。生活其实很辛苦，刘台午想著要去打工，毕竟不是白吃白喝的个性。

看到这个情况，Nikki阻止丈夫，她对刘台午说：「就算辛苦，你也不能失去『少年感』。若是被生活所迫，你的脸就会…（是想说沧桑吗XD）我会好好赚钱的！」让主持人们又是大笑、又是感叹。Nikki自有她的道理：「要是失去魅力，怎么当演员？大风大浪由我来扛！」而刘台午负责扛下妻子的心理方面，在Nikki很崩溃、很累的时候，坚强地、耐心地陪伴著妻子。

▲来看看Nikki镜头下的刘台午…感谢她守护刘台午的「少年感」！（对著别人的老公发花痴有点不好意思XD）

▲刘台午拍摄了不少帅气的画报，但笑著比「YA」的他有著「反差萌」，好可爱！希望未来他的演技之路可以越走越好～

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