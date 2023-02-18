《財閥家的小兒子》李星民+《信號》趙震雄+《命運交叉點》金武烈合作最新電影《闇黑對決》3月10日全台上映

《犯罪都市》、《極惡對決》製作團隊精心打造，《無間對決》趙震雄、《財閥家的小兒子》李星民、《政客誠實中2》金武烈精彩共演，鬥智耍狠，為名利不擇手段，片中還有許多精彩的動作場面，讓人看了相當過癮！

《闇黑對決》故事敘述1992年，國會議員候選人海雄（趙震雄飾）原本確信自己有望當選這屆的國會議員，卻慘遭能動搖政界的實權者順泰（李星民飾）捨棄，在地區提名中落敗。為了推翻由順泰所策劃的選戰，海雄取得了有關釜山地區再開發計畫的機密文件。且在黑道老大弼道（金武烈飾）的協助下，海雄籌備好選舉經費，以無黨籍的身分再次投入選戰，勢如破竹！而順泰得知了海雄擁有機密文件一事後，便決定將海雄逼上絕路……足以撼動大韓民國的祕密文件，推翻這場選戰的傢伙將顛覆整個國家！



出道近20年的趙震雄，以《信號》、《下女的誘惑》、《暗殺》、《北風》、《信徒》等作令觀眾印象深刻，這次他在《闇黑對決》中飾演一名渴望起死回生的國會議員候選人，展現極具張力的強烈演技！李元太導演透露在構寫劇本初期就決定請趙震雄參演本作，趙震雄也開玩笑地說會請他參演全是因為成本效益比較高，對此導演表示：「一名平凡善良的40多歲男子，後來為了生存而被迫不擇手段，變得和平常不同的模樣之細節、變化後的恐懼感等，我確信趙震雄演員能完美展現出這些部分，只有他能詮釋這個角色！」



近期以話題韓劇《財閥家的小兒子》再創演藝生涯高峰的影帝李星民，在《闇黑對決》中飾演心狠手辣的政治實權者「權順泰」，對於和在《財閥家的小兒子》中所扮演的會長「陳養喆」有什麼不同之處，李星民表示：「這兩個角色過著完全不同的人生，職業也完全不一樣，相似之處就只有都說著慶尚道方言。期待大家在觀賞《闇黑對決》時，能感受到『順泰』這個角色的獨特風味！」而對於接演本作的理由，李星民表示：「是出自於對導演和作品的信賴，因此選擇參演本作。再加上我要詮釋的角色本身十分有魅力，所以覺得很值得嘗試看看！」且對於「權順泰」這個角色，李星民表示：「這世上有許多看不到的力量，在暗處操控著這個世界，我想『順泰』就是象徵那種力量的人物。」



《闇黑對決》是李星民和趙震雄繼《群盜》、《王牌保安官》、《北風》後，第四次合作的電影！李星民也透露會選擇接演本作的主因就是趙震雄，他笑說：「因為和趙震雄演員對戲時總是感到很心動緊張，和他共演的每一場戲都產生超乎想像的絕佳默契，覺得似乎再也找不到默契那麼好的演員了，若下次還有機會的話，還想再跟震雄合作！」本作也是李星民繼《少年法庭》後，二度和金武烈合作的作品，李星民表示：「其實在拍完本作後，我們才又共演了《少年法庭》。在拍攝本作時，覺得金武烈真的就像個流氓！雖然過去曾出現許多流氓角色，但金武烈的髮型十分特別，看起來非常粗暴凶惡！後來在拍攝《少年法庭》時，很驚訝金武烈又完全變了一個人，讓我很想稱讚他，是很令人期待的演員！」



出道21年的金武烈，接連以《延坪海戰》、《極惡對決》、《少年法庭》、《政客誠實中》等作展現多變演技，這次他在《闇黑對決》飾演一名為錢能赴湯蹈火的黑道老大，對於接演本作的原因，金武烈表示：「我收到劇本後，對於本作所帶出的訊息很有共鳴，而且之前曾和導演合作過《極惡對決》，所以很信任他，加上還能和兩位前輩們合作，讓我感到十分榮幸！」金武烈在本作中也完美變身為體格壯碩的黑道老大，金武烈表示導演在開拍一個月前，才跟他說必須增重，一個月大概胖了12到13公斤！導演則透露先前金武烈曾為了《極惡對決》增重15公斤，因此他認為這對金武烈來說並不難。年度犯罪動作鉅獻《闇黑對決》3月10日在臺上映！



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