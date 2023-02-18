出道11年終於SOLO！官方推出黃旼炫專屬應援手燈爆炸可愛，網友：「我不是粉絲，也想要入手一支啦」

買一支放家裡當裝飾真的好可愛喔，少女心爆發了我！

人氣男團 NU'EST 的成員黃旼炫終於要以 SOLO 歌手活動啦！從 NU'EST、Wanna One、回歸原團體，然後也挑戰了演戲（《還魂：光與影》的徐律），現階段還主持了選秀節目《BOYS PLANET》，也即將要以SOLO歌手展開個人的音樂活動，真的是紮紮實實的全方位藝人。



這一次他將在2月27日發行首張專輯《Truth or Lie》，用真實和謊言來當作概念，黑白風格切換，推出了「Hidden」和「Broken」兩種不同的版本，展現出相當性感的面貌。



官方釋出的全新應援手燈也非常可愛，這顆粉色飽滿的水蜜桃，讓許多人都非常想入手，啊…目前是賣光搶光的狀態，官方趕快補貨啊！TAT



《Truth or Lie》概念預告：



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