《财阀家的小儿子》李星民+《信号》赵震雄+《命运交叉点》金武烈合作最新电影《暗黑对决》3月10日全台上映

《犯罪都市》、《极恶对决》制作团队精心打造，《无间对决》赵震雄、《财阀家的小儿子》李星民、《政客诚实中2》金武烈精彩共演，斗智耍狠，为名利不择手段，片中还有许多精彩的动作场面，让人看了相当过瘾！

《暗黑对决》故事叙述1992年，国会议员候选人海雄（赵震雄饰）原本确信自己有望当选这届的国会议员，却惨遭能动摇政界的实权者顺泰（李星民饰）舍弃，在地区提名中落败。为了推翻由顺泰所策划的选战，海雄取得了有关釜山地区再开发计画的机密文件。且在黑道老大弼道（金武烈饰）的协助下，海雄筹备好选举经费，以无党籍的身分再次投入选战，势如破竹！而顺泰得知了海雄拥有机密文件一事后，便决定将海雄逼上绝路……足以撼动大韩民国的秘密文件，推翻这场选战的家伙将颠覆整个国家！



出道近20年的赵震雄，以《信号》、《下女的诱惑》、《暗杀》、《北风》、《信徒》等作令观众印象深刻，这次他在《暗黑对决》中饰演一名渴望起死回生的国会议员候选人，展现极具张力的强烈演技！李元太导演透露在构写剧本初期就决定请赵震雄参演本作，赵震雄也开玩笑地说会请他参演全是因为成本效益比较高，对此导演表示：「一名平凡善良的40多岁男子，后来为了生存而被迫不择手段，变得和平常不同的模样之细节、变化后的恐惧感等，我确信赵震雄演员能完美展现出这些部分，只有他能诠释这个角色！」



近期以话题韩剧《财阀家的小儿子》再创演艺生涯高峰的影帝李星民，在《暗黑对决》中饰演心狠手辣的政治实权者「权顺泰」，对於和在《财阀家的小儿子》中所扮演的会长「陈养喆」有什么不同之处，李星民表示：「这两个角色过著完全不同的人生，职业也完全不一样，相似之处就只有都说著庆尚道方言。期待大家在观赏《暗黑对决》时，能感受到『顺泰』这个角色的独特风味！」而对於接演本作的理由，李星民表示：「是出自於对导演和作品的信赖，因此选择参演本作。再加上我要诠释的角色本身十分有魅力，所以觉得很值得尝试看看！」且对於「权顺泰」这个角色，李星民表示：「这世上有许多看不到的力量，在暗处操控著这个世界，我想『顺泰』就是象徵那种力量的人物。」



《暗黑对决》是李星民和赵震雄继《群盗》、《王牌保安官》、《北风》后，第四次合作的电影！李星民也透露会选择接演本作的主因就是赵震雄，他笑说：「因为和赵震雄演员对戏时总是感到很心动紧张，和他共演的每一场戏都产生超乎想像的绝佳默契，觉得似乎再也找不到默契那么好的演员了，若下次还有机会的话，还想再跟震雄合作！」本作也是李星民继《少年法庭》后，二度和金武烈合作的作品，李星民表示：「其实在拍完本作后，我们才又共演了《少年法庭》。在拍摄本作时，觉得金武烈真的就像个流氓！虽然过去曾出现许多流氓角色，但金武烈的发型十分特别，看起来非常粗暴凶恶！后来在拍摄《少年法庭》时，很惊讶金武烈又完全变了一个人，让我很想称赞他，是很令人期待的演员！」



出道21年的金武烈，接连以《延坪海战》、《极恶对决》、《少年法庭》、《政客诚实中》等作展现多变演技，这次他在《暗黑对决》饰演一名为钱能赴汤蹈火的黑道老大，对於接演本作的原因，金武烈表示：「我收到剧本后，对於本作所带出的讯息很有共鸣，而且之前曾和导演合作过《极恶对决》，所以很信任他，加上还能和两位前辈们合作，让我感到十分荣幸！」金武烈在本作中也完美变身为体格壮硕的黑道老大，金武烈表示导演在开拍一个月前，才跟他说必须增重，一个月大概胖了12到13公斤！导演则透露先前金武烈曾为了《极恶对决》增重15公斤，因此他认为这对金武烈来说并不难。年度犯罪动作巨献《暗黑对决》3月10日在台上映！



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