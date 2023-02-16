濫用牛奶針又被驗出吸食大麻，韓媒再爆劉亞仁逃兵役

劉亞仁近日捲入吸毒風波，昨（15）日再被告發涉嫌利用特權豁免兵役。

根據韓媒《Sports Khan》報導，韓國國防部兵務廳兵役調查科15日接到了劉亞仁兵役判定是否正當的調查請求，告發者表示檢方去年12月曾查出兵務廳職員可能牽涉不法替人減免兵役，因此認為劉亞仁的兵役問題應該重啟調查。

劉亞仁2013年拍攝電影《鋼鐵心靈》導致右肩肌肉撕裂傷，2015年又被診斷長了骨瘤，到2017年為止共進行過三次兵役體檢，前兩次判定兵役暫時保留，第三次被判定豁免兵役。當時劉亞仁發聲明解釋病情欲遏止流言，輿論也逐漸轉向。



劉亞仁目前正陷入吸毒風波，‎涉嫌以非醫療為目的非法注射異丙酚（俗稱牛奶針），又在尿液檢驗上被驗出吸食大麻‎，或許是因為如此，劉亞仁過去的言論與行為都被拿出來放大檢視，包括了韓國民眾相當敏感的兵役問題。

《Sports Khan》文末引用了一篇網友的貼文，該網友表示自己和劉亞仁一樣罹患了骨瘤，劉亞仁只長一個，但他因為先天問題長了數十個，動過四次全身麻醉手術，不過劉亞仁最後被判定五級豁免兵役，他卻是四級補充役，當他質疑時卻被回覆：「提起訴訟吧！」和兵務廳廳長通話，對方還說：「劉亞仁是劉亞仁，你是你。」

聞及劉亞仁的兵役豁免可能有問題，有網友認為劉亞仁現在出那麼多事，兵役很有可能有問題，也有網友持保留態度，畢竟他罹患的是骨瘤並非尋常疾病，仍希望能好好調查清楚。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞