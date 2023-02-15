《黑暗榮耀》「全宰寯」朴成勳新戲《綁架之日》將扮刑警！壞人竟是尹啟相來當，還是兩光壞人XD

ENA新劇《綁架之日》（유괴의 날，直譯誘拐之日）確定由尹啟相、朴成勳、童星由娜、金信祿、金相浩、徐在熙與姜泳錫出演。

《綁架之日》預計在下半年播出，描述一個兩光綁架犯和11歲天才少女的特別合作，是部「溫情搭檔驚悚劇」，改編自韓國驚悚題材代表、小說家鄭海妍的同名作品，雜揉人道主義與懸疑。導演為參與過《屍戰朝鮮》、《喜歡的話請響鈴2》的朴有英，編劇為《奶酪陷阱》金濟英。



尹啟相飾演兩光又容易心軟的綁架犯「金明俊」，是為了女兒醫藥費才計畫綁架人，結果捲入意外事件被追殺。朴成勳飾演追擊他的重案組刑警「朴尚允」，擁有迅速的判斷力和冷靜的分析能力，卻在追蹤綁架事件時與金明俊糾纏在一起。



沒想到，《黑暗榮耀》飾演反派的「全宰寯」朴成勳，新劇將搖身一變正義刑警，更沒想到近年都演愛情劇男主角的尹啟相，接下來竟然要演兩光綁架犯！



故事中心的天才少女「崔露熙」，是個失去記憶，有冷酷性格與不凡腦袋的孩子，由由娜演出。由娜是突破500分之1的競爭率雀屏中選的，曾在《柏青哥》飾演女主角尹汝貞、金敏荷的幼年時期。



以《地獄公使》爆紅的金信祿，將飾演金明俊的前妻「徐惠恩」，突然離開金明俊，三年後提議金明俊綁架崔露熙，是一切的罪魁禍首。而金相浩飾演保全公司職員「朴哲元」，《二十五，二十一》「媽媽」徐在熙化身繩經外科醫師「毛恩善」，姜泳錫飾演基金經理人「傑登」。



《綁架之日》劇名看似驚悚，但實則像喜劇，不曉得演員們會有何化學反應？下半年將與觀眾見面。

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