《黑暗荣耀》「全宰寯」朴成勋新戏《绑架之日》将扮刑警！坏人竟是尹启相来当，还是两光坏人XD

ENA新剧《绑架之日》（유괴의 날，直译诱拐之日）确定由尹启相、朴成勋、童星由娜、金信禄、金相浩、徐在熙与姜泳锡出演。

《绑架之日》预计在下半年播出，描述一个两光绑架犯和11岁天才少女的特别合作，是部「温情搭档惊悚剧」，改编自韩国惊悚题材代表、小说家郑海妍的同名作品，杂揉人道主义与悬疑。导演为参与过《尸战朝鲜》、《喜欢的话请响铃2》的朴有英，编剧为《奶酪陷阱》金济英。



尹启相饰演两光又容易心软的绑架犯「金明俊」，是为了女儿医药费才计画绑架人，结果卷入意外事件被追杀。朴成勋饰演追击他的重案组刑警「朴尚允」，拥有迅速的判断力和冷静的分析能力，却在追踪绑架事件时与金明俊纠缠在一起。



没想到，《黑暗荣耀》饰演反派的「全宰寯」朴成勋，新剧将摇身一变正义刑警，更没想到近年都演爱情剧男主角的尹启相，接下来竟然要演两光绑架犯！



故事中心的天才少女「崔露熙」，是个失去记忆，有冷酷性格与不凡脑袋的孩子，由由娜演出。由娜是突破500分之1的竞争率雀屏中选的，曾在《柏青哥》饰演女主角尹汝贞、金敏荷的幼年时期。



以《地狱公使》爆红的金信禄，将饰演金明俊的前妻「徐惠恩」，突然离开金明俊，三年后提议金明俊绑架崔露熙，是一切的罪魁祸首。而金相浩饰演保全公司职员「朴哲元」，《二十五，二十一》「妈妈」徐在熙化身绳经外科医师「毛恩善」，姜泳锡饰演基金经理人「杰登」。



《绑架之日》剧名看似惊悚，但实则像喜剧，不晓得演员们会有何化学反应？下半年将与观众见面。

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