「SM紛爭」後李秀滿首次公開亮相！絕口不提SM，大笑心情好

「SM紛爭」後李秀滿首次公開亮相！絕口不提SM，大笑心情好

明星   2023年2月16日   星期四08:30   Tracy  

（封面圖源：TV DAILY）

李秀滿在SM紛爭之後首次公開亮相，笑容滿面，心情似乎很不錯。

HYBE從李秀滿手中購得14. 8% 的股份，總金額達4228億（韓幣，下同），並成為SM娛樂最大股東的事情成為這幾日韓娛圈最轟動的消息，要知道SM是韓國經紀界的第一把交椅，K-POP的發展史始終伴隨著SM的存在，HYBE則憑藉防彈少年團從中小企業飛升至國際知名公司，後者收購前者，被不少人稱為「未來與歷史的更迭交替」 。

「SM紛爭」爆發之前，李秀滿一直住在國外，在得知共同代表李聖洙、卓榮俊和kakao聯手，將自己踢出經營團隊之後火速返韓，即使是在骨折住院期間也一直為此事四處奔波，最後將手中的股份賣給了HYBE娛樂的房時赫。 這段時間裡旗下藝人和職員紛紛感到不安，已經有職員上網大吐苦水，身為當事人的李秀滿在做什麼呢？ 2月14日他出席了在首爾舉行的「韓國·蒙古經濟人才晚宴」，並進行了演講，活動期間從頭至尾未提及任何關於HYBE和SM的消息，與蒙古總理和韓國國土交通部長官等人交談甚歡，抓拍到的照片裡可以看出他狀態很不錯，時常拍掌大笑，心情很好。

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