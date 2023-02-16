「SM纷争」后李秀满首次公开亮相！绝口不提SM，大笑心情好

李秀满在SM纷争之后首次公开亮相，笑容满面，心情似乎很不错。

HYBE从李秀满手中购得14. 8% 的股份，总金额达4228亿（韩币，下同），并成为SM娱乐最大股东的事情成为这几日韩娱圈最轰动的消息，要知道SM是韩国经纪界的第一把交椅，K-POP的发展史始终伴随著SM的存在，HYBE则凭藉防弹少年团从中小企业飞升至国际知名公司，后者收购前者，被不少人称为「未来与历史的更迭交替」 。



「SM纷争」爆发之前，李秀满一直住在国外，在得知共同代表李圣洙、卓荣俊和kakao联手，将自己踢出经营团队之后火速返韩，即使是在骨折住院期间也一直为此事四处奔波，最后将手中的股份卖给了HYBE娱乐的房时赫。 这段时间里旗下艺人和职员纷纷感到不安，已经有职员上网大吐苦水，身为当事人的李秀满在做什么呢？ 2月14日他出席了在首尔举行的「韩国・蒙古经济人才晚宴」，并进行了演讲，活动期间从头至尾未提及任何关於HYBE和SM的消息，与蒙古总理和韩国国土交通部长官等人交谈甚欢，抓拍到的照片里可以看出他状态很不错，时常拍掌大笑，心情很好。



'SM 경영권 분쟁' 이수만, 호텔에서 박장대소하는 모습이 포착됐다 pic.twitter.com/dp6c3X9pDx — francetracny (@francetracny) February 15, 2023

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