Key直播提到SM近況！嘆氣說：「不知道了～公司現在亂糟糟的」想開演唱會不知道要跟誰說

SHINee Key 在13日發行正規二輯改版專輯《Killer》，他也通過 Youtube 進行倒數直播。

直播中粉絲們詢問何時舉行安可演唱會時，Key 回答：「我也想要開，但是要跟誰說呢...才能舉行安可演唱會？我也是比任何人都想舉辦（演唱會）的人。」接著他嘆一口氣說：「哎 不知道了...公司現在亂糟糟的。」間接地傳達最近SM內部的氛圍。

230213 카운트다운라이브 기범



앵콜 키랜드 열었으면 ㅠ)

나도 열었으면 좋겠어 이걸 어디다 얘길해야.. 앵콜콘서트 열어주는거예요ㅠ 나도 누구보다 하고싶은 사람이긴 한데 아휴 몰라.. 회사가 뒤숭숭해가지구 지금.. pic.twitter.com/L8xjry74xy — [1of1=샤이니]민트곰 (@shineshinee0525) February 13, 2023

這也讓網友紛紛表示：「真的...作爲SM歌手的粉絲，我也連續鬱悶幾天，歌手們職員們的心情怎麼辦」、「Key從小就在一起，當然理解那種心情」、「Key這種程度的話，人生一半都是在SM度過的吧」、「感覺背叛感會很大」、「今年是15週年 真的...唉」、「爺爺被錢迷住了，哎呦.. 歌手們應該也有SM所屬的自豪感」、「嗚嗚嗚嗚 不管是藝術家還是職員，士氣一落千丈」等等。

本月10日，HYBE以4228億韓元收購SM創始人、前總製作人李秀滿持有的14.8%股份，HYBE成爲了SM的第一大股東。但是公同代表理事李成洙、卓永俊害25名上層負責人聯合發表立場文，對HYBE收購SM一事批判：「不僅是SM的努力，連SM和藝人們一起追求的價值都被無視了，股份出售和收購正在討論中。」



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