Key直播提到SM近况！叹气说：「不知道了～公司现在乱糟糟的」想开演唱会不知道要跟谁说

SHINee Key 在13日发行正规二辑改版专辑《Killer》，他也通过 Youtube 进行倒数直播。

直播中粉丝们询问何时举行安可演唱会时，Key 回答：「我也想要开，但是要跟谁说呢...才能举行安可演唱会？我也是比任何人都想举办（演唱会）的人。」接著他叹一口气说：「哎 不知道了...公司现在乱糟糟的。」间接地传达最近SM内部的氛围。

230213 카운트다운라이브 기범



앵콜 키랜드 열었으면 ㅠ)

나도 열었으면 좋겠어 이걸 어디다 얘길해야.. 앵콜콘서트 열어주는거예요ㅠ 나도 누구보다 하고싶은 사람이긴 한데 아휴 몰라.. 회사가 뒤숭숭해가지구 지금.. pic.twitter.com/L8xjry74xy — [1of1=샤이니]민트곰 (@shineshinee0525) February 13, 2023

这也让网友纷纷表示：「真的...作爲SM歌手的粉丝，我也连续郁闷几天，歌手们职员们的心情怎么办」、「Key从小就在一起，当然理解那种心情」、「Key这种程度的话，人生一半都是在SM度过的吧」、「感觉背叛感会很大」、「今年是15周年 真的...唉」、「爷爷被钱迷住了，哎呦.. 歌手们应该也有SM所属的自豪感」、「呜呜呜呜 不管是艺术家还是职员，士气一落千丈」等等。

本月10日，HYBE以4228亿韩元收购SM创始人、前总制作人李秀满持有的14.8%股份，HYBE成爲了SM的第一大股东。但是公同代表理事李成洙、卓永俊害25名上层负责人联合发表立场文，对HYBE收购SM一事批判：「不仅是SM的努力，连SM和艺人们一起追求的价值都被无视了，股份出售和收购正在讨论中。」



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