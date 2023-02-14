新劇《King the Land》李俊昊VS林潤娥為苦苦等待的粉絲們獻上情人節禮物啦！甜蜜合照還公開了CP戲服

不敢相信～，這兩個人怎麼可以這麼搭！？（祝大家情人節快樂^^）

這對將在VVIP專屬休息室見真章的韓劇CP，2PM俊昊與少女時代潤娥，為廣大粉絲們獻上了特別的情人節禮物，兩人穿著 JTBC 新劇《King the Land》戲服同框啦！

《King the Land》講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員千莎朗（潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。



▼新年時的同框問候！



公開的照片中，兩人並肩站在陽光明媚的樹蔭下，李俊昊嚴肅中帶著一抹淺淺微笑，潤娥則是招牌笑容還比了個愛心，視覺效果真的是一絕！



▼李俊昊在劇中飾演財閥「King集團」的繼承人－具元，聰明、優雅、瀟灑且擁有與生俱來的領袖魅力，無法忍受他人的虛假笑容，為找尋對母親的記憶而進入「King酒店」經營。



▼潤娥在劇中飾演性格開朗的「King酒店」職員－千沙朗，以美麗笑容與滿足顧客的完美服務，從酒店大廳服務櫃台直升職員們夢想中「King the Land」的傳說般人物。



兩人合作的《King the Land》預計在今年上半播出。

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