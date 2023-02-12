看少女时代跳舞，眼中却没有少女时代？秀英分享与任时完的合照：「输了、输了」XD

任时完在个人Fan Concert表演少女时代的组曲，还找来曾合作过《Run On》的秀英一起跳！

JTBC《Run On》於2020年播出，描述虽然使用同样的韩语却难以沟通的时代，生活在不同世界的人们用各自的语言沟通，并且相互以不同的速度向彼此靠近的浪漫爱情故事。由任时完、申世景、崔秀英、姜泰伍等主演。电视剧杀青后，也能时常看到演员们聚在一起，可以看出他们的好感情。





昨日（11日），任时完举行个人Fan Concert并找来秀英担任嘉宾，一起跳了少女时代的组曲。秀英於Instagram限时动态分享与任时完的合照，并留言：「输了、输了」、「我们奇选手辛苦了」。照片里的任时完说有多妖娇、就有多妖娇，连秀英都要甘拜下风的程度～XD

230211 임시완 팬콘서트



임시완 소녀시대 메들리 (feat. 수영언니) pic.twitter.com/VUfhmRhPXl — ob (@HS_OB_) February 11, 2023

任时完和秀英一起跳了少女时代的《Genie》、《再次重逢的世界》、《FOREVER 1》。秀英在表演前曾向任时完建议Cover四代女团的舞蹈，但任时完却无条件要Cover少女时代，任时完表示：「对我来说IDOL就是少女时代，NO.1女团就是少女时代。」

看完任时完和原唱少女时代一起合作的舞台，网友们纷纷留言：「看少女时代跳舞，眼中却没有少女时代」、「原来任时完是这种角色啊～」、「怕不是被光熙附体了，不愧是光熙的朋友」等。

另外，任时完将於下周三（15日）出演‎ tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》‎。而他与千玗嬉合作的Netflix惊悚电影《原本以为只是手机掉了》，将於下周五（17日）上线。

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