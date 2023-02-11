崔振赫羞曝「妈妈帮我介绍女生」！虽被称「游戏黑洞」但自诩「只输金钟国」〜

2月9日刚度过生日的演员崔振赫抵台，明日也将为台湾粉丝们送上情人节的问候，今日也先与媒体进行访谈，提到许多疫情期间的想法转变以及近况。

崔振赫表示这次来台也是他在疫情爆发后第一个海外行程，心情相当兴奋，而每次来到台湾，粉丝们的热情总让她留下很好的回忆，也一直是支持他的力量泉源，虽然没有刻意表露，但他的心中认为粉丝们是非常重要的存在。不管是生日或情人节、圣诞节常常都有拍摄行程的他，笑说并自己不在节日特别安排什么活动，通常都在家休息低调度过。



不过崔振赫透露自己是一个很热情的情人，如果交女朋友的话一定会常常撒娇，在女友面前会变成另外一个人，被记者拱他现场表演撒娇，他更卖关子说「只有女朋友可以看」。而已经37岁的崔振赫，也自曝妈妈让他感到相当惊讶，他说以往母亲总是希望他个性能变得更成熟，再以结婚为前提来谈谈恋爱，没想到最近却主动要为他介绍同在娱乐圈工作的朋友女儿！毕竟艺人不像一般人，有机会认识新朋友，所以他倒是不排斥多认识一个朋友。





在综艺节目《我家的熊孩子》中非常活跃的崔振赫，在节目中被称为「游戏黑洞」，他说虽然也承认这个外号，但他说因为之前他的膝盖开刀，所以不太能做些太剧烈的跳跃动作。而且有些他表现不错的画面，可能被剪掉了没有播出，让他觉得有点可惜，他觉得若以他开刀前的状态，应该可以在节目中排名第二，只输给大魔王金钟国。



崔振赫也表示自己在疫情期间，有了更多时间好好思考自己，包含演戏的方向、价值观、人格等等，很多想法都有了改变，也期许自己能够更加努力。目前他最爱的还是自己在《九家之书》中所饰演的角色，他也表示自己很久没有演出历史剧，也希望有机会能够再度穿上古装。



最近正在努力准备拍摄新剧的崔振赫，也开始努力运动锻炼身体，他说之前泰放任自己从79公斤胖到87公斤了，目前正在努力恢复帅气的状态！请大家期待他的表现。



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