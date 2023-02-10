「韓國梁朝偉」《黑暗榮耀》鄭星一拍攝時尚畫報展熟男魅力：「個性是無法忍受沒有禮貌」

因演出《黑暗榮耀》中惡女老公的演員鄭星一，在電視劇播出後備受矚目，也接受許多訪談讓大家更了解他。導演更提到拍攝他與宋慧喬的圍棋館相遇名場面時，希望將他塑造為「韓國梁朝偉」的感覺，相信觀眾們也的確從劇中感受到這樣的熟男性感氣質。

《黑暗榮耀》鄭星一登上時尚雜誌，畫報中展現獨特魅力，品牌端也表示他只要面無表情站著，就能讓人想像他身上所發生的故事。也希望藉由本次的畫報中無限擴大其魅力，公開的畫報中，也可看出他與劇中相似的熟男西裝打扮，消化各種姿勢展現頹廢美。

在訪談中展現出更多鄭星一的內在魅力，被問到自己的真實個性，他表示不管什麼事情都能夠接受，不管多麼累多麼辛苦，都希望是能夠帶著笑臉一起工作，但他同時也表示令他無法忍受的事情，就是沒有禮貌。而他也相當大方表示自己非常喜歡演技好的演員，不管是有與他合作過的演員或是還未有機會合作過的，他都相當樂於討論並欣賞對方的演技。



而全球矚目的《黑暗榮耀》第二部分即將在3月10日公開，劇情中也將描述鄭星一所飾演的河道英這個角色的墜落與轉變，而鄭星一其實行程相當忙碌，從今年1月到4月初都有話劇《Beautiful Sunday》的演出，3月4日更即將有新的音樂劇《Interview》即將開演。

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