BIGBANG前成员胜利昨日凌晨低调出狱，9项罪名全承认、服刑一年半回归社会

BIGBANG前成员胜利因安排色情招商、海外赌博、贪污等9罪名被判刑1年6个月，去年5月开始服刑，已於昨日（9日）上午5点低调出狱。

胜利於2019年初卷入「Burning Sun事件」，涉嫌赌博、性交易、安排性交易等9项罪名：为海外投资人安排性交易，本人也参与嫖娼; 以Monkey Museum品牌使用费等名义贪污Burning Sun资金5.26亿韩元，并以职员律师费名义窃取Yuri Holdings公司资产2千万余韩元; 在美国拉斯维加斯赌博花掉22亿韩元、兑换100万美元筹码; 未进行相关申报违反外汇交易法; 饮酒期间与客人发生口角隧指使黑道进行威胁等。



胜利在审判期间承认全部罪行，并於2020年1月遭到不拘留起诉（警方和检方两次申请拘留均被法院驳回），同年3月入伍接受军事法庭审判。 2021年8月一审被判3年有期徒刑，次年1月二审期间主张刑罚过重，成功获得减刑至1年6个月。

根据韩国兵役法，被判1年6个月以上有期徒刑的军人将自动退伍，因此胜利在去年5月最高法院确定该量刑后即从国军监狱转移至民间监狱。 此前有报道称胜利本应在2月11日刑满、本次为提前2天出狱，韩国法务部则表示出狱日期属於个人信息、无法确认。

事实上，胜利的演艺事业早在4年前已画上句号。 Burning Sun事件曝光后，YG娱乐宣布取消胜利原定在大阪和雅加达的演出，且不会再为他安排任何行程。



随后韩媒又爆出郑俊英偷拍聊天室事件，胜利也在其中。 因影响过於恶劣，韩国三大台网络重播业者POOQ宣布永久下架《两天一夜》《黄金渔场》《我独自生活》《我们结婚了》中与胜利和郑俊英有关的集数。

2019年3月11日，胜利在个人IG PO长文宣布退出BIGBANG及娱乐圈，积极配合调查：「感谢过去10年来各国粉丝给我的喜爱，为了YG和BIGBANG的名誉，我到此为止了。」因为Instagram拒绝为性犯罪者提供服务，胜利拥有800多万粉丝的IG账号（@seungriseyo）也在去年5月遭到注销。



对於他的出狱消息，韩网民亦持冷淡态度：「这么快就出狱了？ 人生真容易啊」、「居然就这样回归社会了」、「歌手是当不成了，可能会做YouTuber吧」、「吃块白豆腐，以后善良地生活吧」。

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