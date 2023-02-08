下週就可以看到啦！《模範計程車2》首版預告：更强大的反派出現，讓「彩虹運輸」陷入危機！

《模範計程車2》由李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍主演，是一部私人復仇代理劇，講述出租車公司「彩虹運輸」代替冤枉的受害者完成復仇的故事。

公開的首版預告中，瞄準「彩虹運輸」的反派，讓人倍感緊張。張省哲（金義聖 飾）說：「有人...非常...討厭我們。」金道奇（李帝勳 飾）說：「他們已經知道我們的存在。」那些人還製作了「彩虹運輸」的組織圖，並捕捉到關注他們一舉一動可疑的人物。新登場的怪物維倫（音，빌런）在完美設計的法律死角地帶之外，還享受著巨額財富和權力，他的真實身份和內心想法令人好奇！



接著，爲了復仇代理而運行模範計程車的金道奇面臨絕處逢生的危機，在道路中央被巨大火焰包圍的計程車、在四面受阻的收容走廊裡與數十名收容者展開赤身血戰的樣子，讓人緊張！正面突破各種威脅的金道奇對某人說著：「你的計程車費用會很貴的。」「彩虹運輸」和新反派的對決，備受期待！



而《模範計程車2》將在2月17日首播，由李丹導演執導，第一季（第1－10集）的吳相浩編劇回歸執筆，劇組還飛往越南進行拍攝，日前已經完成所有拍攝。期待「彩虹運輸」的回歸啊！

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