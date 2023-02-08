朴敏英&李伊庚有望演夫妻，但真正男一號另有人選！《和我老公結婚吧》隱忍女主慘遭愛情友情雙重背叛，穿越後展開復仇！

據業內人士透露，朴敏英最近決定接拍16集電視劇《和我老公結婚吧》，劇中穿越前的老公將由李伊庚飾演！

《和我老公結婚吧》講述身患絕症的女主角目睹老公和閨蜜出軌後被老公殺死，隨後穿越到10年前，與同公司部長「劉志赫」一起展開復仇的故事。改編自現代羅曼史穿越題材的同名網路小說，目前有同名網漫正在連載中。

朴敏英接到的角色是女主角「姜智媛」，生活中習慣了隱忍退讓，身邊也都是一群對他們展露好意就被當做權利的傢伙，十分命苦。 朴敏英公司表示已經收到劇本，正在考慮。



朴敏英因前男友爭議導致形象受損，這次作品有望成為《月水金火木土》之後沉寂半年的回歸之作。 朴敏英去年9月被爆與神秘富豪姜某戀愛中，隨後媒體挖出姜某曾在2013至2014年金融詐騙35億韓元而被判2年6個月有期徒刑、緩期3年，之後又向另一家金融公司進行非法借貸，還涉嫌盜取公司財產、操控股價等。 朴敏英得知後立即分手，在姜某公司擔任社外理事的朴敏英胞姊也宣佈辭職。

此前有報導稱李伊庚有望擔任姜智媛丈夫「朴敏煥」的角色，李伊庚所屬社表示正在考慮中。而真正男主角「劉志赫」的演員人選尚未公開。



《和我老公結婚吧》劇版由《朝鮮精神科醫師劉世豐》《特別勞動監督官趙掌風》導演朴元國執導，《日與夜》編劇申儒潭改編。 預計上半年開拍，播出頻道未定。

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