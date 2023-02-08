下周就可以看到啦！《模范计程车2》首版预告：更强大的反派出现，让「彩虹运输」陷入危机！

《模范计程车2》由李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝主演，是一部私人复仇代理剧，讲述出租车公司「彩虹运输」代替冤枉的受害者完成复仇的故事。

公开的首版预告中，瞄准「彩虹运输」的反派，让人倍感紧张。张省哲（金义圣 饰）说：「有人...非常...讨厌我们。」金道奇（李帝勋 饰）说：「他们已经知道我们的存在。」那些人还制作了「彩虹运输」的组织图，并捕捉到关注他们一举一动可疑的人物。新登场的怪物维伦（音，빌런）在完美设计的法律死角地带之外，还享受著巨额财富和权力，他的真实身份和内心想法令人好奇！



接著，爲了复仇代理而运行模范计程车的金道奇面临绝处逢生的危机，在道路中央被巨大火焰包围的计程车、在四面受阻的收容走廊里与数十名收容者展开赤身血战的样子，让人紧张！正面突破各种威胁的金道奇对某人说著：「你的计程车费用会很贵的。」「彩虹运输」和新反派的对决，备受期待！



而《模范计程车2》将在2月17日首播，由李丹导演执导，第一季（第1－10集）的吴相浩编剧回归执笔，剧组还飞往越南进行拍摄，日前已经完成所有拍摄。期待「彩虹运输」的回归啊！

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