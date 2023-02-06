[分集劇情]《浪漫速成班》好感漸生＋回報過往恩情！鄭敬淏傾盡「錢」力讓全道嬿摸不著頭緒（EP.7 - 8）

[有雷]《浪漫速成班》收視率週週創新高！明星講師鄭敬淏除了想否認自己對全道嬿心動的感覺外，更發現了小菜口味如此熟悉的原因。為了報恩，他大手筆買下全道嬿所租的店面與住家成為新房東，處處支持她的生意，但這特別的行徑以及為海伊上家教的真相，將成為鄭敬淏講師生涯最大危機。

以下為防雷線



海伊在崔直說（鄭敬淏飾）個別指導下成了全校第一名，南行善（全道嬿飾）開心地與老師分享這個消息，更邀請老師參與慶祝派對。全家人一起吃美食喝啤酒，還到運動場玩起了手球與足網球，雖然崔直說只是被拉去同樂，但卻也創造了開心的回憶。不過體虛又不擅長運動的他卻傷了左手，南行善隔日除了便當還送上了護具與軟膏，甚至替崔直說安排中醫師針灸。



崔直說感受到自己對南行善有著不一樣的心動感覺，但畢竟對方是學生家長，似乎不是很恰當。不過心理醫師建議他多多認識異性，因此他想起了之前想與他相親的鋼琴家，於是主

動要求介紹人幫他安排兩人見面認識。南行善同樣也被身邊好友榮珠（李鳳輦飾）認為對崔老師有好感，不過南行善只認為自己相當感謝崔直說，自然也對他有所關心並盡力照顧他的三餐。



在南行善帶崔直說到中醫針灸後，提議去自己母親之前經營的餐館舊址吃飯，崔直說重新感受到了這熟悉的舊餐廳對他的意義，也發現以往照顧他三餐的餐廳大媽也就是南行善的母親，於是他決定報恩。他買下了南行善正承租的店面與住處，成為新房東，甚至幫全家都裝設了冷氣，還請南行善一家人到飯店享用高級套餐，向研究室同仁們大力推薦她的餐點等等，也送海伊一台全新的平板電腦。



南行善在研究室看見了崔直說的相親對象，對方更是送上獨奏會的門票邀請，感覺有些吃味，也對好友榮珠發怒，開始對崔直說劃清界線。硬著頭皮去聽鋼琴演奏會的崔直說如坐針氈，接到了海伊的電話，似乎傳來南行善受傷的聲音，於是在中場休息時間就飛車到南行善家查看。不過全校第一被搶走的方秀雅，早已對海伊在複習的資料起疑，還請母親好好調查崔直說，秀雅媽媽掌握了證據，動員多位媽媽共同來到小菜店門口，打算找崔直說理論！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞