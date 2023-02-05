Hui出道六年挑战选秀节目《Boys Planet》看到后辈唱PENTAGON全盛时期的歌，忍不住哽咽、热泪盈眶

其实 Hui（李会泽）出演这个节目真的需要很大的勇气啊…。TAT

Mnet 选秀节目《Boys Planet》在开播前就引发热烈话题性的男团PENTAGON队长Hui，以李会泽的本名出演挑战，回归个人练习生身份的他，是歌手前辈也已年近30（1993年8月生），可想而知他的压力会有多大。

本周末正式开播后，EP.1果然有相当多他的特写镜头，在进场环节坐上了C位宝座，他的一举一动都备受关注，每一位出场的选手都让他忍不住感叹，一个比一个年轻更充满著活力，他也努力为后辈们应援。



其中，来自日本东京的三位选手，选择表演男团PENTAGON的热门歌曲〈Shine〉，这首歌让他们迎来了团体的全盛时期，也是传唱度极高的KPOP歌曲，连不是粉丝的路人都会唱的程度，李会泽也提到那段打歌时间就像做梦一样，非常想念那段时光。



▼影片前半段是表演，01:43开始是导师访问原唱李会泽的感想。



看完后辈的表演，李会泽红著眼眶，彷佛下一秒就要哭出来的令人看了心疼：「我很开心地看完舞台，作为原唱我很感谢你们。」



他在花絮采访中表示，看著练习生结伴地走进来表演，拉著手排成一列，自己也曾是那样（有团员的陪伴），感觉非常孤单，时隔很久，现在只能自己填满舞台，也会感到害怕，但还是想以李会泽这个身份，把自己所能做到的一切都展现出来，表达了这样的决心。



目前以开播前的剪辑预告，似乎都营造出李会泽表现得不够好的反应，但粉丝仍然相信李会泽能够展现出最棒的一面，究竟初登场的结果会如何？就要等到下周四播出才能知道了。



▼此外，PENTAGON〈Shine〉MV，目前累积了2.4亿的观看人次，给大家回味一下这首歌曲：



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