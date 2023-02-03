履行與粉絲3年前的約定 崔振赫2月12日來台會粉絲

有著帥氣、成熟暖男型的南韓演員崔振赫曾出演曾出演《馬成的喜悅》、《皇后的品格》、《急診男女》等知名韓劇，近期在韓國綜藝節目《我家的熊孩子》出演，在節目中與以往不同有著極大地反差萌樣貌呈現給觀眾們，深獲觀眾的喜愛。長時間也未出現在韓國電視劇的崔振赫也久違回歸電視圈，目前正積極的參與新的電視劇拍攝。

睽違3年多未來台灣的崔振赫，帶著3年前跟粉絲的約定，於2月12日來台舉辦個人見面會。在跟粉絲問候的影片中提到「心情非常的激動，也非常期待見到大家」，邀請粉絲一起度過難忘的時光。崔振赫更表示，上次來台的回憶令難忘至今，這次的見面會也準備了許多演出環節，除了貼心送上全場擊掌外，更將抽出粉絲進行近距離簽名會，以及讓幸運的粉絲參與彩排活動，誠意加上滿滿的福利，期待與粉絲相約情人節前夕共度美好的一天。





【活動資訊】

演出日期：2023/2/12 (日)

演出地點：新北市政府多功能集會堂

演出地址：新北市板橋區中山路一段161號3樓

演出時間：17:00

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店

票 價：A區NT 3,880元/B區NT 2,880元/身障區NT 1,940元 (對號入座)

2023 崔振赫 ASIA TOUR LIVE IN TAIPEI購票資訊KKTIX連結:

https://asiamedia-2.kktix.cc/events/7b8b9b1f

主辦單位：亞士傳媒國際ASIAMEDIA

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