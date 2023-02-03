履行与粉丝3年前的约定 崔振赫2月12日来台会粉丝

有著帅气、成熟暖男型的南韩演员崔振赫曾出演曾出演《马成的喜悦》、《皇后的品格》、《急诊男女》等知名韩剧，近期在韩国综艺节目《我家的熊孩子》出演，在节目中与以往不同有著极大地反差萌样貌呈现给观众们，深获观众的喜爱。长时间也未出现在韩国电视剧的崔振赫也久违回归电视圈，目前正积极的参与新的电视剧拍摄。

睽违3年多未来台湾的崔振赫，带著3年前跟粉丝的约定，於2月12日来台举办个人见面会。在跟粉丝问候的影片中提到「心情非常的激动，也非常期待见到大家」，邀请粉丝一起度过难忘的时光。崔振赫更表示，上次来台的回忆令难忘至今，这次的见面会也准备了许多演出环节，除了贴心送上全场击掌外，更将抽出粉丝进行近距离签名会，以及让幸运的粉丝参与彩排活动，诚意加上满满的福利，期待与粉丝相约情人节前夕共度美好的一天。





【活动资讯】

演出日期：2023/2/12 (日)

演出地点：新北市政府多功能集会堂

演出地址：新北市板桥区中山路一段161号3楼

演出时间：17:00

购票方式：KKTIX及全台全家便利商店

票 价：A区NT 3,880元/B区NT 2,880元/身障区NT 1,940元 (对号入座)

2023 崔振赫 ASIA TOUR LIVE IN TAIPEI购票资讯KKTIX连结:

https://asiamedia-2.kktix.cc/events/7b8b9b1f

主办单位：亚士传媒国际ASIAMEDIA

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