拿筷方式曾被批「沒家教」，IVE安俞真為拍廣告終於拿對！網：資本矯正法又勝利了

這個方法超有用ㅋㅋㅋ

IVE隊長安俞真除了擁有美麗面貌與姣好身材，更因自然可愛性格在綜藝中脫穎而出。去年因為《BIONG BIONG地球娛樂室》而大爆紅，和班底成員間的絕佳默契與搞笑功力，聯手把羅PD搞瘋！



先前數次因為拿筷方式而飽受批評，過往安俞真在綜藝節目中拍攝吃飯鏡頭時，觀眾赫見她拿筷方式是握拳姿勢，因而掀起兩派論戰，甚至被詬病是「這樣拿筷很沒家教」，但也有人表示無傷大雅、很可愛。



直至《BIONG BIONG地球娛樂室》中，安俞真的拿筷方式依舊被廣泛討論。然而最近大家卻發現，她為了拍攝廣告，疑似特意矯正用筷禮儀，夾起鮪魚的方式和過去大不相同，而再掀起議論。為了接拍廣告特別下功夫不少人笑說，這是「資本療法」、「金錢的力量」，原來還是要「下重本」才行啊。



在團體及個人人氣翻漲後，安俞真代言、廣告接不完，成為許多時尚品牌的最愛。才剛滿20歲的她，未來演藝發展備受看好，IVE成績超亮眼甚至拿下大賞，安俞真橫跨偶像與綜藝事業，深受大眾喜愛！



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