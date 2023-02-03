最近公布要登台的有誰呢？演員、愛豆、男團全都要！售票時間陸續公開快設鬧鐘啊〜

2023年開始已經越來越多韓國藝人有機會來到台灣演出了！而最近陸續公開了許多藝人的台灣場行程，不管是演員、愛豆或是男團，一定有大家所期待的吧〜售票時間陸續公開，大家快準備好呀！

＃《還魂》李宰旭

演員李宰旭雖然之前曾短暫旋風來台，對粉絲們溫柔體貼又有求必應的有禮貌形象，讓大家非常想念。最近他所主演的《還魂》也圈粉無數。首爾見面會剛落幕，這將是他首次來台舉辦正式的粉絲見面會，日前已公開他將於3月26日在台北Dspace元動空間與台灣粉絲們見面，售票日期以及福利還沒完整公開，粉絲們直呼「錢包已經準備好啦！」紛紛敲碗主辦公布後續細節。



＃小太陽Babysun李鎭赫

睽違3年以上沒能來台的李鎭赫，特別為粉絲們錄製問候影片，表達非常想念台灣的粉絲們，而這次他將於3月4日晚間6點在信義新光三越Legacy MAX舉辦個人演唱會，福利滿滿期待與V團們相見！VIP區更可全員擊掌、獲得小卡並參加彩排呢〜售票時間訂於2月19日11點11分大加快設好提醒吧〜



＃TXT

【TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN TAIPEI】即將於4月5日（星期三）晚間在南港展覽館舉辦，預計在2月9日晚間開始進行官方會員預購，2月10日晚間7點才於拓元系統全面開賣。

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