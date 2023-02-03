秀智也來熱唱經紀公司KTV，特殊音色與唱法依舊迷人！仍難忘去年發行的〈Satellite〉啊～

秀智的聲音也是寶藏，很幸福能聽到秀智繼續唱下去啊ㅠㅠ

演員經紀公司MANAGEMENT SOOP官方YouTube一直有個企劃「歌謠SOOP 10」，就是讓演員熱唱公司裡的KTV包廂，包括孔曉振、南柱赫、南志鉉、‎徐玄振‎、孔劉‎與‎崔宇植‎都被「騙進來」過，最新一集就是Suzy裴秀智！





秀智的熱唱完整影片將在今（3）日釋出，而2天前的先公開影片已相當受到歡迎，秀智僅高歌一曲〈很妙，和你〉就吸引不少網友留言，表示喜歡她的特殊音色與唱法，歌曲最後一段搶拍的樣子也相當有反差被讚「可愛」。



網友說：「真是好聽的音色，高音也是半空氣半聲音，乾淨俐落聽起來很舒服ㅠㅠ最棒了……之前學國樂的時候聲音受傷，原本很擔心，但最近真的瘋了ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」

「當然是歌手囉，終於來到歌謠SOOP 10了（拉炮）」

「秀智的音色真的……秀智怎麼越來越好了呢。最後失誤的樣子太可愛了ㅋㅋㅋ♥」

「秀智啊唱歌也是跳舞也是，如果沒有負擔的話，還想看裴秀智表演ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」

「原來是半聲音半空氣啊，太棒了ㅜㅜㅜㅜㅜ演員秀智很好，但唱歌的秀智也很珍貴」

「音色和臉都一樣，太純淨了♥」

雖然留言中有網友說「很久沒聽到秀智的歌」、「希望多唱一點」，但其實秀智即便轉型演員、離開JYP娛樂，還是在歌唱之路耕耘著，尤其在去年，發行了兩首親自參與製作的單曲〈Satellite〉與〈Cape〉，也和音樂人姜勝元合作一曲〈Because I Love You〉，更唱了非自己主演的《非常律師禹英禑》OST。

秀智每每有新音樂作品都會引起一陣討論，或許還有人仍沉醉在去年的〈Satellite〉吧！她親自為〈Satellite〉作詞，MV沒有露臉反倒吸引了更多人好奇觀看，驚豔於「這竟然是秀智」唱的！



不少人表示過去從來沒有特別注意秀智的歌聲，但一聽〈Satellite〉就上癮，亦有人敬佩道：「像獨立音樂？！好帥啊！」「MV讓人覺得秀智成了真正的藝術家，歌曲本身很好，也信任Monika（MV舞者）讓她盡情表現。」

2023年才剛開始，希望秀智持續唱下去帶給我們新音樂作品吧！各位也可以期待一下今天即將要完整播出的秀智「歌謠SOOP 10」！

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