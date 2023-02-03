秀智也来热唱经纪公司KTV，特殊音色与唱法依旧迷人！仍难忘去年发行的〈Satellite〉啊～

秀智的声音也是宝藏，很幸福能听到秀智继续唱下去啊ㅠㅠ

演员经纪公司MANAGEMENT SOOP官方YouTube一直有个企划「歌谣SOOP 10」，就是让演员热唱公司里的KTV包厢，包括孔晓振、南柱赫、南志铉、‎徐玄振‎、孔刘‎与‎崔宇植‎都被「骗进来」过，最新一集就是Suzy裴秀智！





秀智的热唱完整影片将在今（3）日释出，而2天前的先公开影片已相当受到欢迎，秀智仅高歌一曲〈很妙，和你〉就吸引不少网友留言，表示喜欢她的特殊音色与唱法，歌曲最后一段抢拍的样子也相当有反差被赞「可爱」。



网友说：「真是好听的音色，高音也是半空气半声音，干净俐落听起来很舒服ㅠㅠ最棒了……之前学国乐的时候声音受伤，原本很担心，但最近真的疯了ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」

「当然是歌手罗，终於来到歌谣SOOP 10了（拉炮）」

「秀智的音色真的……秀智怎么越来越好了呢。最后失误的样子太可爱了ㅋㅋㅋ♥」

「秀智啊唱歌也是跳舞也是，如果没有负担的话，还想看裴秀智表演ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」

「原来是半声音半空气啊，太棒了ㅜㅜㅜㅜㅜ演员秀智很好，但唱歌的秀智也很珍贵」

「音色和脸都一样，太纯净了♥」

虽然留言中有网友说「很久没听到秀智的歌」、「希望多唱一点」，但其实秀智即便转型演员、离开JYP娱乐，还是在歌唱之路耕耘著，尤其在去年，发行了两首亲自参与制作的单曲〈Satellite〉与〈Cape〉，也和音乐人姜胜元合作一曲〈Because I Love You〉，更唱了非自己主演的《非常律师禹英禑》OST。

秀智每每有新音乐作品都会引起一阵讨论，或许还有人仍沉醉在去年的〈Satellite〉吧！她亲自为〈Satellite〉作词，MV没有露脸反倒吸引了更多人好奇观看，惊艳於「这竟然是秀智」唱的！



不少人表示过去从来没有特别注意秀智的歌声，但一听〈Satellite〉就上瘾，亦有人敬佩道：「像独立音乐？！好帅啊！」「MV让人觉得秀智成了真正的艺术家，歌曲本身很好，也信任Monika（MV舞者）让她尽情表现。」

2023年才刚开始，希望秀智持续唱下去带给我们新音乐作品吧！各位也可以期待一下今天即将要完整播出的秀智「歌谣SOOP 10」！

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