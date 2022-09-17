還記得徐玄振是愛豆出身嗎～時隔21年再唱出道曲超害羞，還獻唱IU〈夜信〉、紫雨林〈二十五，二十一〉

歐膩太可愛啦！看起來是紫雨林粉絲呢，大推歐膩版本的〈二十五，二十一〉～

主演《又，吳海英》、《浪漫醫生金師傅》等熱門電視劇的演技派女演員徐玄振，最早是以愛豆身分於演藝圈出道，有人還記得嗎？近日她就在經紀公司YouTube頻道再唱出道曲。



徐玄振高中時期就在SM娛樂當練習生，與朴在英（朴喜美）、金寶美、裴俞美共四人2001年年底以女團M.I.L.K.出道，當時M.I.L.K.曾被視為「S.E.S.第二」，不過2003年就因成員裴俞美的退出而宣告解散，短短1年時間可謂曇花一現。



另外還有傳聞徐玄振曾是少女時代預備成員，但無論先前的際遇如何，徐玄振現在是一線演技派演員毋庸置疑，演出的電視劇《又，吳海英》、《一起吃飯吧2》、《浪漫醫生金師傅》、《愛上變身情人》、《為何是吳秀才》……全都是高人氣之作。2001年她也靠著《又，吳海英》自身精湛演技拿下百想藝術大賞電視部門影后獎座。



本月上旬，徐玄振經紀公司MANAGEMENT SOOP釋出了一支影片，即徐玄振的「歌謠SOOP 10 KTV」熱唱PART.2。徐玄振今年2月就唱過一次，該影片木目前已累計233萬人次觀看，她這次演唱前就小小抱怨是「被騙進來的」，因為胡亂答應原影片破200萬就再拍第二部，才有這新一支影片。



徐玄振選了網友敲網的歌曲，從出道曲M.I.L.K.的〈Come to Me〉開唱，MV一播出便備感害羞數度笑場，直呼「真不像話」也感嘆自己「當時真的很漂亮」，最後自行切歌……XD



徐玄振演唱所有歌單如下：

1. M.I.L.K.〈Come to Me〉

2. 白娥娟〈早知道就別這樣了〉

3. 徐玄振〈落花〉（《你是我的春天》OST）

4. 徐玄振〈Grip!〉（韓文版《犬夜叉》OST）

5. IU〈夜信〉

6. Tablo 〈雨傘〉

7. 紫雨林〈我是粉絲〉

8. 紫雨林〈破愛〉

9. 徐玄振〈Grip!〉（韓文版《犬夜叉》OST）Again



（歐膩最後還「眼神死」的道歉呢，說自己沒練習、真的是當KTV在唱，並說自己會好好演戲的XD）



也不妨回顧徐玄振的首次「歌謠SOOP 10 KTV」挑戰，歌單：

1. 紫雨林〈二十五，二十一〉（《二十五，二十一》插曲）

2. 金倫我（紫雨林）〈牆〉

3. 李仙姬〈若翻開回憶的頁面〉



還有M.I.L.K.〈Come to Me〉MV與當年打歌舞台！





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