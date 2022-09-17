還記得徐玄振是愛豆出身嗎～時隔21年再唱出道曲超害羞，還獻唱IU〈夜信〉、紫雨林〈二十五，二十一〉

還記得徐玄振是愛豆出身嗎～時隔21年再唱出道曲超害羞，還獻唱IU〈夜信〉、紫雨林〈二十五，二十一〉

明星   2022年9月17日   星期六13:50   草莓  

（封面圖源：YouTube@매니지먼트 숲 MANAGEMENT SOOP Official截圖、YouTube@SMTOWN截圖）

歐膩太可愛啦！看起來是紫雨林粉絲呢，大推歐膩版本的〈二十五，二十一〉～

主演《又，吳海英》、《浪漫醫生金師傅》等熱門電視劇的演技派女演員徐玄振，最早是以愛豆身分於演藝圈出道，有人還記得嗎？近日她就在經紀公司YouTube頻道再唱出道曲。

徐玄振高中時期就在SM娛樂當練習生，與朴在英（朴喜美）、金寶美、裴俞美共四人2001年年底以女團M.I.L.K.出道，當時M.I.L.K.曾被視為「S.E.S.第二」，不過2003年就因成員裴俞美的退出而宣告解散，短短1年時間可謂曇花一現。
（圖源：YouTube@SMTOWN截圖）

另外還有傳聞徐玄振曾是少女時代預備成員，但無論先前的際遇如何，徐玄振現在是一線演技派演員毋庸置疑，演出的電視劇《又，吳海英》、《一起吃飯吧2》、《浪漫醫生金師傅》、《愛上變身情人》、《為何是吳秀才》……全都是高人氣之作。2001年她也靠著《又，吳海英》自身精湛演技拿下百想藝術大賞電視部門影后獎座。
（圖源：tvN《又，吳海英》劇照）（圖源：SBS《浪漫醫生金師傅》劇照）

本月上旬，徐玄振經紀公司MANAGEMENT SOOP釋出了一支影片，即徐玄振的「歌謠SOOP 10 KTV」熱唱PART.2。徐玄振今年2月就唱過一次，該影片木目前已累計233萬人次觀看，她這次演唱前就小小抱怨是「被騙進來的」，因為胡亂答應原影片破200萬就再拍第二部，才有這新一支影片。
（圖源：YouTube@매니지먼트 숲 MANAGEMENT SOOP Official截圖）

徐玄振選了網友敲網的歌曲，從出道曲M.I.L.K.的〈Come to Me〉開唱，MV一播出便備感害羞數度笑場，直呼「真不像話」也感嘆自己「當時真的很漂亮」，最後自行切歌……XD
（圖源：YouTube@매니지먼트 숲 MANAGEMENT SOOP Official截圖）

徐玄振演唱所有歌單如下：
1. M.I.L.K.〈Come to Me〉
2. 白娥娟〈早知道就別這樣了〉
3. 徐玄振〈落花〉（《你是我的春天》OST）
4. 徐玄振〈Grip!〉（韓文版《犬夜叉》OST）
5. IU〈夜信〉
6. Tablo 〈雨傘〉
7. 紫雨林〈我是粉絲〉
8. 紫雨林〈破愛〉
9. 徐玄振〈Grip!〉（韓文版《犬夜叉》OST）Again

（歐膩最後還「眼神死」的道歉呢，說自己沒練習、真的是當KTV在唱，並說自己會好好演戲的XD）
（圖源：YouTube@매니지먼트 숲 MANAGEMENT SOOP Official截圖）

也不妨回顧徐玄振的首次「歌謠SOOP 10 KTV」挑戰，歌單：
1. 紫雨林〈二十五，二十一〉（《二十五，二十一》插曲）
2. 金倫我（紫雨林）〈牆〉
3. 李仙姬〈若翻開回憶的頁面〉

還有M.I.L.K.〈Come to Me〉MV與當年打歌舞台！

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