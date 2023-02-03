《瑞鎮家》李瑞鎮的「雙重人格」讓職員們超驚慌！朴敘俊：「我認識的大哥成爲社長，現在不是大哥了」

將在24日播出《瑞鎮家》可以看到從理事晉升爲社長的李瑞鎮，還有鄭有美、朴敘俊、崔宇植和BTS V將作爲職員出演。

公開的第二版預告中，在開始做生意之前，期待會有很多客人到來，流露出澎湃的心情。但是...開始營業之後，店裡空空如也，鄭有美：「歐爸怎麼辦？生意這麼差！」李瑞鎮說著：「不是聽說韓國料理很火嗎？亂套了！」



但很快的客人們開始陸續到來，飯桌座無虛席，成爲需要「等待」的美食店。李瑞鎮掩飾不住喜悅的心情：「生意還不錯啊！」馬上改變態度，看到這個樣子的朴敘俊笑著說：「表情突然變好了。」V 也說：「感覺好像在看《哲基爾和海德》（雙重人格）。」



生意一變好，李瑞鎮就問：「要不要再接個預約？」鄭有美果斷地回答：「不要！」接著，朴敘俊說：「這哥本來不是那樣的。」看到疲憊的大家，又說：「我認識的大哥成爲了社長，現在不是大哥了！」對成爲社長的李瑞鎮感到陌生，引發一片笑聲 XD



而《瑞鎮家》與之前在《尹食堂》中展示烤肉、拌飯等代表韓國的傳統飲食不同，將推出更加親切、輕便的菜單。紐約大學經營系出身的李瑞鎮從理事晉升爲社長，會如何經營備受關注。

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