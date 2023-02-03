[好片推荐]《火线交涉》一场完全没有筹码却输不得的谈判！洞悉心理最强外交官黄晸玟＋天生孤狼玄彬的大营救〜

[提及剧情]将於2月3日上映的《火线交涉》改编自真实事件，描述一群韩国人在阿富汗遭到塔利班恐怖分子挟持，要求韩国政府出面与阿富汗政府洽谈，必须释放塔利班囚犯来交换人质安全。由影帝黄晸玟与玄彬携手演出，两人该如何安全救出所有人质？

《火线交涉》从电影一开始就笼罩在分秒必争的紧张氛围中，韩国政府被塔利班喊话24小时内必须达到他的要求，否则就开始杀害人质。光韩国外交团队飞往当地就已经剩下不到5小时，在当地还直接感受到塔利班恐怖份子进行自杀式攻击的震撼教育，环境极度恶劣加上与当地政府沟通不良，让韩国外交团队几乎束手无策。



玄彬所饰演的国情院要员朴大植，独来独往於中东地区。虽主动靠拢韩国团队，但却似乎不受欢迎，於是他也用自己的方式找出可能营救人质的办法，而他单独行动的机动性也比韩国团队好得多。但只能说国际情势瞬息万变，双方政府的任何一个发言，都可能让情势急转直下。虽然外交团队想要保障人质的安全，但站在国家角度却无法妥协塔利班势力的要求，问题层级越拉越高，究竟应该考量人质安全，还是国家地位，甚至职场伦理？



塔利班所提出的是韩国政府完全无法达到的要求，但外交官黄晸玟却抱著必死的决心要求与塔利班面对面，来一场正式的谈判。所谓的谈判应该是条件相互交换，各自释出吸引对方的利多而达到双方都能接受的平衡点。但这一场谈判，代表韩国政府的黄晸玟手上却没有任何筹码，甚至韩国政府还打算对塔利班展现更强硬的态度与立场，这对於正要进行交涉的外交官是非常危险的，可能说错一个字就触怒塔利班，直接被枪击。



不过黄晸玟从不愿意穿防弹衣「因为那会让对方感觉我怕了」洞悉对方心理，接下来大胆向对方提出要求，甚至无惧情势位居下风，却直接淡然说出「完全达不到你的条件」，连翻译都觉得「这句说出来我们就死定了」，最后也一眼看穿对方真正目的，在短短的几分钟内完美展现了他的专业，完成了不可能的任务。想见识一下这场分秒必争的营救任务以及完美的谈判，《火线交涉》2月3日即将在台上映。



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