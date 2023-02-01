韓媒曝宋仲基父母對兒子再婚態度：與宋慧喬結婚時截然不同！

韓媒曝宋仲基父母對兒子再婚態度：與宋慧喬結婚時截然不同！

明星   2023年2月1日   星期三09:30   Tracy  

（封面圖源：IG@hi_songjoongki）

對於兒子的再婚，宋仲基父母又是什麼態度呢？

這兩日韓網最火爆最吸睛的消息當屬宋仲基和外國女友Katy Louise Saunders已登記結婚，且妻子已經懷孕的消息了，距離他倆公開戀情才一個月，再次傳出喜訊另無數粉絲感到震驚。

韓媒《首爾體育》獨家報導了宋仲基父母對兒子再婚且是跨國婚姻的反應和態度，宋爸爸對採訪沉默不語，宋媽媽只有一句「沒什麼可說的」。 《首爾體育》表示這和當年宋仲基迎娶女星宋慧喬時完全不同，宋仲基頭婚時父母的態度都很積極，宋媽媽直接稱「很好，我很開心」。 宋爸爸則透露：「兒子馬上就要結婚了，雖然宋慧喬比兒子年紀要大一點，有一點點遺憾，但沒有父母能夠贏得了子女（會被子女說服）。 」 據傳，雙宋結婚時期，宋爸爸還給親朋好友發短訊宣傳宋慧喬出演的電視劇，非常喜歡這個兒媳婦。

宋仲基和宋慧喬因熱門韓劇《太陽的後裔》而結緣，將戲裡的愛情延續到了現實生活中，雙宋聯姻在當時轟動了整個亞洲娛樂圈，另無數CP粉欣喜。 只可惜這對愛人在2019年結束了婚姻，據傳當時宋爸爸還給友人發短訊表示：「都是我和仲基不足，非常抱歉告訴你這個消息，都是我和兒子不足，我們會認真處理好這件事情。 」

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