韓媒曝宋仲基父母對兒子再婚態度：與宋慧喬結婚時截然不同！

對於兒子的再婚，宋仲基父母又是什麼態度呢？

這兩日韓網最火爆最吸睛的消息當屬宋仲基和外國女友Katy Louise Saunders已登記結婚，且妻子已經懷孕的消息了，距離他倆公開戀情才一個月，再次傳出喜訊另無數粉絲感到震驚。



‘토끼띠 아빠’ 송중기, 케이티와 신혼 못 즐기고 2월 해외로 (출처 : 뉴스엔 | 네이버 TV연예) https://t.co/mkM3wKgZVo pic.twitter.com/EsWvPYYa1n — 말괄량이 #건강 #운동 #워킹 (@kiki620620) January 31, 2023

송중기와 함께 있는 사진 중 가장 케이티 손더스처럼 나온 사진. 아 그냥 빨리 결혼해라 ㅋㅋ #songjoongki #katylouisesaunders pic.twitter.com/rYdQGSTQTR — Frank (@sicariijunto) January 5, 2023

韓媒《首爾體育》獨家報導了宋仲基父母對兒子再婚且是跨國婚姻的反應和態度，宋爸爸對採訪沉默不語，宋媽媽只有一句「沒什麼可說的」。 《首爾體育》表示這和當年宋仲基迎娶女星宋慧喬時完全不同，宋仲基頭婚時父母的態度都很積極，宋媽媽直接稱「很好，我很開心」。 宋爸爸則透露：「兒子馬上就要結婚了，雖然宋慧喬比兒子年紀要大一點，有一點點遺憾，但沒有父母能夠贏得了子女（會被子女說服）。 」 據傳，雙宋結婚時期，宋爸爸還給親朋好友發短訊宣傳宋慧喬出演的電視劇，非常喜歡這個兒媳婦。



이젠 떠나보내야할 준비를 해야겠구나..

나만 송송커플 여전히 미련있냐구

유시진과 강모연

송중기와 송혜교

이젠 안녕ㅠㅠㅠㅠㅜㅜㅜ pic.twitter.com/UHmi06ULUM — 눨유 (@NwolYu_A) January 30, 2023

宋仲基和宋慧喬因熱門韓劇《太陽的後裔》而結緣，將戲裡的愛情延續到了現實生活中，雙宋聯姻在當時轟動了整個亞洲娛樂圈，另無數CP粉欣喜。 只可惜這對愛人在2019年結束了婚姻，據傳當時宋爸爸還給友人發短訊表示：「都是我和仲基不足，非常抱歉告訴你這個消息，都是我和兒子不足，我們會認真處理好這件事情。 」

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