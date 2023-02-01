韩媒曝宋仲基父母对儿子再婚态度：与宋慧乔结婚时截然不同！

对於儿子的再婚，宋仲基父母又是什么态度呢？

这两日韩网最火爆最吸睛的消息当属宋仲基和外国女友Katy Louise Saunders已登记结婚，且妻子已经怀孕的消息了，距离他俩公开恋情才一个月，再次传出喜讯另无数粉丝感到震惊。



‘토끼띠 아빠’ 송중기, 케이티와 신혼 못 즐기고 2월 해외로 (출처 : 뉴스엔 | 네이버 TV연예) https://t.co/mkM3wKgZVo pic.twitter.com/EsWvPYYa1n — 말괄량이 #건강 #운동 #워킹 (@kiki620620) January 31, 2023

송중기와 함께 있는 사진 중 가장 케이티 손더스처럼 나온 사진. 아 그냥 빨리 결혼해라 ㅋㅋ #songjoongki #katylouisesaunders pic.twitter.com/rYdQGSTQTR — Frank (@sicariijunto) January 5, 2023

韩媒《首尔体育》独家报导了宋仲基父母对儿子再婚且是跨国婚姻的反应和态度，宋爸爸对采访沉默不语，宋妈妈只有一句「没什么可说的」。 《首尔体育》表示这和当年宋仲基迎娶女星宋慧乔时完全不同，宋仲基头婚时父母的态度都很积极，宋妈妈直接称「很好，我很开心」。 宋爸爸则透露：「儿子马上就要结婚了，虽然宋慧乔比儿子年纪要大一点，有一点点遗憾，但没有父母能够赢得了子女（会被子女说服）。 」 据传，双宋结婚时期，宋爸爸还给亲朋好友发短讯宣传宋慧乔出演的电视剧，非常喜欢这个儿媳妇。



이젠 떠나보내야할 준비를 해야겠구나..

나만 송송커플 여전히 미련있냐구

유시진과 강모연

송중기와 송혜교

이젠 안녕ㅠㅠㅠㅠㅜㅜㅜ pic.twitter.com/UHmi06ULUM — 눨유 (@NwolYu_A) January 30, 2023

宋仲基和宋慧乔因热门韩剧《太阳的后裔》而结缘，将戏里的爱情延续到了现实生活中，双宋联姻在当时轰动了整个亚洲娱乐圈，另无数CP粉欣喜。 只可惜这对爱人在2019年结束了婚姻，据传当时宋爸爸还给友人发短讯表示：「都是我和仲基不足，非常抱歉告诉你这个消息，都是我和儿子不足，我们会认真处理好这件事情。 」

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