拿筷方式曾被批「没家教」，IVE安俞真为拍广告终於拿对！网：资本矫正法又胜利了

这个方法超有用ㅋㅋㅋ

IVE队长安俞真除了拥有美丽面貌与姣好身材，更因自然可爱性格在综艺中脱颖而出。去年因为《BIONG BIONG地球娱乐室》而大爆红，和班底成员间的绝佳默契与搞笑功力，联手把罗PD搞疯！



先前数次因为拿筷方式而饱受批评，过往安俞真在综艺节目中拍摄吃饭镜头时，观众赫见她拿筷方式是握拳姿势，因而掀起两派论战，甚至被诟病是「这样拿筷很没家教」，但也有人表示无伤大雅、很可爱。



直至《BIONG BIONG地球娱乐室》中，安俞真的拿筷方式依旧被广泛讨论。然而最近大家却发现，她为了拍摄广告，疑似特意矫正用筷礼仪，夹起鲔鱼的方式和过去大不相同，而再掀起议论。为了接拍广告特别下功夫不少人笑说，这是「资本疗法」、「金钱的力量」，原来还是要「下重本」才行啊。



在团体及个人人气翻涨后，安俞真代言、广告接不完，成为许多时尚品牌的最爱。才刚满20岁的她，未来演艺发展备受看好，IVE成绩超亮眼甚至拿下大赏，安俞真横跨偶像与综艺事业，深受大众喜爱！



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