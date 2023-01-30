《急速首尔》文素利X《夫妻的世界》朴海俊加盟《您辛苦了》！分别饰演IU、朴宝剑之中年时期

好激动！只看编导阵容和演员组合就超级期待！

《未生》、《Signal》、《我的大叔》金元锡导演执导与《三流之路》、《山茶花开时》林尚春编剧携手合作的tvN新电视剧《您辛苦了》，先前确定由IU、朴宝剑主演。消息一出，引发各界期待。‎有才的网友还特制两位演员多部韩剧角色的合辑‎，每组造型跟人设都非常速配。

《您辛苦了》以四季的形式，描述1950年代出生於济州岛的爱顺（IU 饰）、光植（朴宝剑 饰）充满冒险的人生。特别的是，剧中於青年时期和壮年时期来回穿梭，以旧年代艰苦时期为背景，讲述关於我们的爸爸妈妈，在那个艰困时期，总是微笑面对生活的故事。

近期出演Netflix电影《急速首尔》的文素利，将在《您辛苦了》饰演IU的中年时期。文素利曾以电影《绿洲》与《风流家庭》分别拿下春史电影节、大钟奖影后，也在各大国际影展拿过影后头衔。而她与另一位影后代表金喜爱合作的‎《Queen Maker》，也将通过Netflix播出。

而以《夫妻的世界》大大打开知名度的朴海俊，则将在《您辛苦了》饰演朴宝剑的中年时期。朴海俊曾出演《阿斯达年代记》、《我的大叔》、《未生》等，与金元锡导演为第四次合作。去年（2022年）曾特别出演电影《20世纪少女》、《婴儿转运站》，待播作品则有与柳俊烈、千玗嬉、朴正民、裴晟佑、文晶熙、李烈音、李珠英等合作的漫改剧《金钱游戏》。

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