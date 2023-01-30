朴宝剑与YG旗下独立音乐品牌「The Black Label」签约，与太阳、Zion.T同属一家〜

演员朴宝剑自离开原本的经纪公司后，动向备受瞩目，而今日稍早也宣布，他已确定与YG旗下的独立音乐品牌「The Black Label」签订专属契约，日后将有著更多元化的发展，朴宝剑是否有机会一圆出道时的歌手梦了？

「The Black Label」在1月30日公开了与朴宝剑签订专属合约的消息，朴宝剑在2011年透过大萤幕电影《盲证》出道，干干净净的清纯外型以及对角色的消化能力优秀而备受瞩目，接著他也在电视剧《记得你》《请回答1988》《男朋友》《云画的月光》等等表现可圈可点，当然也有大萤幕作品如《储物柜女孩》《永生战》等，尝试多元演出，每一个角色也总是引发话题讨论。



特别是在《请回答1988》中饰演的围棋手崔泽，个性萌呆又温吞无害的样子，在当时引发了不小的旋风，令朴宝剑知名度大开，接下来在《云画的月光》中的世子一角也令人感受到他古装扮相的帅气。而近期朴宝剑与新公司签约，接下来的活动也备受期待，他所主演的电影《Wonderland》将在近期上映，而新的电视剧《您辛苦了》也将与IU合作，也是令粉丝们相当关注的焦点。



「The Black Label」表示能够与在韩国海内外具有超大影响力的演员朴宝剑签约相当於快，也将利用最大的优势支持朴宝剑继续在全世界发光，发挥其更多魅力与才能。「The Black Label」是YG创意总监TEDDY设立的经纪公司，旗下有艺人太阳、全昭弥、Zion.T、Alti、Lauren、Vince、Brian Chase、Ellagros等。



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