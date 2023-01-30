金裕貞&金聖喆《莎翁情史》中成為一對戀人，採訪金聖喆表明：「二度合作的話，想和她成為一家人」

兩人未來務必要合作一部電視劇啊！真的很多人想看～。

金裕貞和金聖喆兩人合作的全新舞台劇《莎翁情史》受Allure Korea邀請拍攝情侶寫真，也接受了一系列的影片採訪，當中提到了兩人對彼此的初印象、再次合作的意願，以及對方的作品。

▼更多照片可按下方推文觀看。



김유정&김성철이 그리는 뮤지컬 <셰익스피어 인 러브>. 얼루어 2월호에서 만난 이 둘의 화보와 인터뷰 바로 확인하세요#김유정 #김성철 #셰익스피어인러브 https://t.co/2W6iXBnksI — allure korea (@allurekorea) January 29, 2023

劇裡，金聖喆飾演16世紀備受矚目的新人作家－威廉莎士比亞，金裕貞則飾演莎士比亞的愛人－薇奥拉，金裕貞還因為扮相太美而引發話題。



訪談中，兩人聊到初次見面真的對彼此很陌生，金聖喆表現的很害羞，打完招呼後就不再多聊，金裕貞表示只覺得對方是個害羞的少年，金聖喆說自己是故意營造這種形象的（很成功啊XD）。



而金聖喆則提到自己是金裕貞的粉絲，一直都很想一起拍戲，所以聽到可以合作舞台劇時非常期待，兩人對排練的印象都是很開心很有趣的，在他眼中的金裕貞真的非常努力&用心，自己也因此反思了很多，相當佩服她。



Ｑ：不是16世紀，如果兩人在20世紀再次相遇會怎麼樣？你會想和裕貞演戲嗎？

金聖喆回答道：「我想和裕貞演家人，兄妹那樣子，不知道會發生什麼事情那種，我覺得會很有趣。」金裕貞在一旁也點頭附和，表示認同。



金聖喆還對著鏡頭向提問的人反問：「對我的答案還滿意嗎？」金裕貞則補充說，兩人要是有機會，能夠再一起演戲就好了，因為舞台劇跟電視劇感覺很不一樣，一定能擦出不一樣的火花。



之後，金裕貞還分享了對金聖喆在《Sweet Home》特別出演時，印象非常深刻，同時也是她很喜愛的作品，接著又從其他作品看到了其他樣貌，從那時就很關注他。



而金聖喆則提到了金裕貞主演的《雲畫的月光》，因為當時青春古裝劇是相當難得且新鮮的題材，所以留下了很深刻的印象，還提到了最新作品《20世紀少女》，但因為聲調很小聲，被金裕貞反嗆沒自信，聽起來不真誠，兩人互相調侃的模樣相當有趣。



此外，官方釋出的排練花絮中，兩人的氛圍也很棒，期待兩人未來有機會再一起演戲，讓更多觀眾看到他們的CP火花。



延伸閱讀：金裕貞&金聖喆話劇《莎翁情史》排練氛圍超好，網友：「請合作電視劇吧！」、「這個組合好新鮮喔～」

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