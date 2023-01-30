大師課水準！BTS防彈少年團JIN在軍隊教組員跳舞拿了比賽第一，獎勵一天休假

防彈少年團JIN在軍隊里也繼續施展唱歌跳舞的才華。

日前，韓國各大網站和SNS上驚爆JIN入伍後的軍隊生活趣事，有人透露前不久軍隊舉辦了迎新春的特技大賽，大家紛紛亮出拿手絕技。 身為風靡全球的愛豆團防彈少年團的大哥，JIN自然也拼盡全力幫助戰友完成節目，認真教自己的組員跳舞，最後在大會上拿到了一等獎，獎勵則是一天的休假，這對入伍的人來說是非常大的獎勵了。



聽到這則消息的粉絲和網友們紛紛留言稱：「這根本就是大師課啊」、「他不拿第一誰拿第一？」 、「在軍隊里的號召力和領導力也不一般」等。

其實人高馬大的JIN在防彈少年團內並非主舞擔當，剛出道初期因為舞技一般而總分佈於整體隊形的末尾並且對稱位置，通常不擔任技巧性或者對舞姿要求很高的舞蹈C位，但他也從未拖過團隊後腿。 後期的JIN舞技進步很大，卡點準確、動作柔軟了不少，律動性也強了起來，觀賞性越來越高。



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